日本vsシリア スタメン発表
[1.7 AFC U23アジア杯第1節](ジッダ)
※20:30開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 23 荒木琉偉
DF 2 梅木怜
DF 5 市原吏音
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗
DF 15 森壮一朗
MF 6 小倉幸成
MF 10 佐藤龍之介
MF 8 大関友翔
FW 11 横山夢樹
FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄
FW 18 久米遥太
控え
GK 1 小林将天
GK 12 濱崎知康
DF 16 小泉佳絃
DF 21 関富貫太
DF 3 土屋櫂大
DF 4 永野修都
MF 7 石渡ネルソン
MF 17 嶋本悠大
MF 14 川合徳孟
FW 20 古谷柊介
FW 19 道脇豊
FW 13 石橋瀬凪
監督
大岩剛
[シリア]
先発
GK 1 マクシム・サラフ
DF 2 アフマド・ファカ
DF 4 ハーリド・アル・ハッジャ
DF 14 アル・メクダド・アフマド
DF 15 アブドゥルラフマン・アル・アルジャ
MF 8 マフムード・ナイフ
MF 11 アナス・ダハン
MF 12 アランド・アブディ
MF 16 ホザン・オスマン
MF 17 アイハム・クランベ
FW 9 ムハンナド・ファデル
控え
GK 22 モダル・アル・カティブ
GK 23 アムル・スウェイダン
DF 3 オサマ・アル・ジルーディ
DF 18 マフムード・アル・オマル
MF 5 アブドゥッラー・ザクレート
MF 6 ムスタファ・アブドゥラティフ
MF 21 モハマド・アル・サラキビ
FW 7 ハサン・ダハン
FW 20 ムスタファ・ハモ
監督
ジハード・アル・フサイン監督
※20:30開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 23 荒木琉偉
DF 2 梅木怜
DF 5 市原吏音
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗
DF 15 森壮一朗
MF 6 小倉幸成
MF 10 佐藤龍之介
MF 8 大関友翔
FW 11 横山夢樹
FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄
FW 18 久米遥太
控え
GK 1 小林将天
GK 12 濱崎知康
DF 16 小泉佳絃
DF 21 関富貫太
DF 4 永野修都
MF 7 石渡ネルソン
MF 17 嶋本悠大
MF 14 川合徳孟
FW 20 古谷柊介
FW 19 道脇豊
FW 13 石橋瀬凪
監督
大岩剛
[シリア]
先発
GK 1 マクシム・サラフ
DF 2 アフマド・ファカ
DF 4 ハーリド・アル・ハッジャ
DF 14 アル・メクダド・アフマド
DF 15 アブドゥルラフマン・アル・アルジャ
MF 8 マフムード・ナイフ
MF 11 アナス・ダハン
MF 12 アランド・アブディ
MF 16 ホザン・オスマン
MF 17 アイハム・クランベ
FW 9 ムハンナド・ファデル
控え
GK 22 モダル・アル・カティブ
GK 23 アムル・スウェイダン
DF 3 オサマ・アル・ジルーディ
DF 18 マフムード・アル・オマル
MF 5 アブドゥッラー・ザクレート
MF 6 ムスタファ・アブドゥラティフ
MF 21 モハマド・アル・サラキビ
FW 7 ハサン・ダハン
FW 20 ムスタファ・ハモ
監督
ジハード・アル・フサイン監督