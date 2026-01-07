[1.7 AFC U23アジア杯第1節](ジッダ)

※20:30開始

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 23 荒木琉偉

DF 2 梅木怜

DF 5 市原吏音

DF 22 岡部タリクカナイ颯斗

DF 15 森壮一朗

MF 6 小倉幸成

MF 10 佐藤龍之介

MF 8 大関友翔

FW 11 横山夢樹

FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄

FW 18 久米遥太

控え

GK 1 小林将天

GK 12 濱崎知康

DF 16 小泉佳絃

DF 21 関富貫太

DF 3 土屋櫂大

DF 4 永野修都

MF 7 石渡ネルソン

MF 17 嶋本悠大

MF 14 川合徳孟

FW 20 古谷柊介

FW 19 道脇豊

FW 13 石橋瀬凪

監督

大岩剛

[シリア]

先発

GK 1 マクシム・サラフ

DF 2 アフマド・ファカ

DF 4 ハーリド・アル・ハッジャ

DF 14 アル・メクダド・アフマド

DF 15 アブドゥルラフマン・アル・アルジャ

MF 8 マフムード・ナイフ

MF 11 アナス・ダハン

MF 12 アランド・アブディ

MF 16 ホザン・オスマン

MF 17 アイハム・クランベ

FW 9 ムハンナド・ファデル

控え

GK 22 モダル・アル・カティブ

GK 23 アムル・スウェイダン

DF 3 オサマ・アル・ジルーディ

DF 18 マフムード・アル・オマル

MF 5 アブドゥッラー・ザクレート

MF 6 ムスタファ・アブドゥラティフ

MF 21 モハマド・アル・サラキビ

FW 7 ハサン・ダハン

FW 20 ムスタファ・ハモ

監督

ジハード・アル・フサイン監督