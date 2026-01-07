“ロス五輪世代”U-21日本代表のU23アジア杯初戦スタメン発表! 佐藤龍之介、大関友翔ら先発入り
“ロス五輪世代”のU-21日本代表は7日、AFC U23アジアカップのグループリーグ初戦でU-23シリア代表と対戦する。日本時間午後8時半(現地時間午後2時半)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
予想布陣は4-3-3。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF梅木怜、DF市原吏音、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF森壮一朗。アンカーはMF小倉幸成、インサイドハーフは左がトップ下気味にMF佐藤龍之介、右がボランチ気味にMF大関友翔。前線3人は左からFW横山夢樹、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、FW久米遥太が並ぶとみられる。
今大会は23歳以下の大会のため、形式上はU-23日本代表。しかし、メンバーは全員が2005年生まれ以降で構成されており、実質U-21日本代表となる。
今回のU23アジア杯は2028年ロサンゼルスオリンピックのアジア最終予選ではない。だが、2年後のアジア最終予選を兼ねる同大会のポット分けに影響するため、今大会の上位進出は次回大会を優位に進めるための鍵となる。ロス五輪の男子サッカーではアジア出場枠の前回3.5枠から2枠への減少が決定している。
以下、シリア戦のメンバーリスト
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
DF 15 森壮一朗(名古屋)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 10 佐藤龍之介(FC東京)
MF 8 大関友翔(川崎F)
FW 11 横山夢樹(C大阪)
FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
FW 18 久米遥太(早稲田大)
▽控え
GK 1 小林将天(FC東京)
GK 12 濱崎知康(明治大)
DF 16 小泉佳絃(明治大)
DF 21 関富貫太(桐蔭横浜大)
DF 3 土屋櫂大(川崎F)
DF 4 永野修都(藤枝)
MF 7 石渡ネルソン(C大阪)
MF 17 嶋本悠大(清水)
MF 14 川合徳孟(磐田)
FW 20 古谷柊介(東京国際大)
FW 19 道脇豊(ベフェレン)
FW 13 石橋瀬凪(湘南)
監督
大岩剛
