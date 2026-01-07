2年目のJ1シーズンに臨むファジアーノ岡山が、今季初練習を行ないました。期待の新戦力もチームに合流、選手もサポーターも気合十分で本格始動です。

【写真を見る】J1・2季目へ始動 ファジアーノ岡山が初練習公開 「全部勝つつもりでやることが大事」 サポーター250人超も集結

岡山市東区の政田サッカー場で行なわれた初練習です。

オフ明けということもあり、ストレッチやボール回しなど軽めのメニューを、新加入選手とともに2時間ほどこなしました。

見学には250人を超えるサポーターがつめかけました。

（サポーター）

「ぜひ頑張って上位に食い込めるようになってほしい」

（記者）

「ファジアーノのどこが好き？」

（サポーター）

「かっこいいところ。勝ってほしい」

（記者）

「将来何になる？」

（サポーター）

「サッカー選手」

（記者）

「チームは？」

（サポーター）

「ファジアーノ」

J1・2年目も攻撃の核として期待されるのが、昨シーズンもチームをけん引した江坂選手です。今シーズンの目標は・・・

（江坂任選手）

「昨年以上にチームを勝たせられる数字を残したいと思っています。まずはチームの勝利かなと思いますけど、その上で自分も数字を残せれば」

初練習に新しい髪色で登場したのは、木村太哉選手。プロ入り6年目で黒髪を染めた理由は？

（木村太哉選手）

「年末に渕君（岩渕選手）とお別れしたんですけれど、その時にサプライズで金髪にして、名残がまだ残っているだけですぐ戻します」

（記者）「開幕戦は黒髪？」

（木村太哉選手）

「その予定です。走る部分だったり戦う部分だったり、切替の部分だったり、自分らしさは変わらず持ち続けながらも、まず試合に出ることを勝ち取りながら結果に向き合いながら戦っていきたい」

（記者）

「ルカオ選手のどこが好き？」

（サポーター）

「足が好き」

ディフェンスリーダーの田上選手。ファジアーノの持ち味である堅守をチーム全体で体現したいと話します。

（田上大地選手）

「ディフェンスに関しては岡山の良さでもあるので、僕もそうですけど、去年いた選手が伝えていきたいなと思っていますし、あとはゴールキーパーも変わったので、より密にコミュニケーションが必要かなと思うのでやらなければいけないことはたくさんあると思うので、例年以上にコミュニケーションはとっていきたい」

（木山隆之監督）

「チームのベース自体はしっかりとあるので、そこに新しい選手を加えた中で変化していく部分と、あとは目の前の試合の勝負を大事にして、

全部勝つつもりでやることが大事だと思います」

2年目のJ1シーズンを迎えたファジアーノ岡山。チームは今月（1月）9日に新体制発表会を開き、14日から宮崎キャンプに臨みます。