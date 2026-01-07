昨季途中に千葉加入のMFイサカ・ゼインが契約更新「あたたかく迎えてくれた皆さんに感謝」
ジェフユナイテッド千葉は7日、MFイサカ・ゼイン(28)との契約を更新し、新シーズンもプレーすることが決定したと発表した。
イサカは昨年7月にモンテディオ山形から完全移籍。右サイドを主戦場に公式戦16試合で2ゴールを記録し、17年ぶりのJ1復帰に貢献した。
契約更新に際してクラブ公式サイトを通じ、「2025シーズンは熱く心強い応援、サポートありがとうございました。シーズン途中加入の自分をあたたかく迎えてくれた皆さんに感謝しています。皆さんとJ1昇格を決められた忘れられないシーズンになりました」とコメントしている。
続けて「来シーズンからの新しいチャレンジでは、これまで以上にチームに貢献していくよう自分の全てを出し尽くしていきます。力強い応援、サポートよろしくお願いします!」と述べた。
