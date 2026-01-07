中日ドラゴンズは、球団創設90周年を迎える2026年の「90周年広報アンバサダー」に、ロックバンド・サカナクションの山口一郎が就任したことを発表。記者会見を終えた山口一郎は、自身のXで就任の決意を語った。

【画像】ベッキー「知り合いがインスタ始めました」元野球選手のアカウント紹介 「足速そう」とツッコミ殺到＆野球ファン沸く

北海道生まれの「ガチ勢」、自腹で2軍球場に広告も

北海道小樽市出身だが、岐阜県出身の父の影響を受け、幼少期からドラゴンズを応援してきたという山口。その愛は筋金入りで、ファームの本拠地であるナゴヤ球場に、自費で「サカナクション」の広告看板を出したこともあるほどの“ガチ勢”だ。会見でも「ファンとして一番球団に近づいた」と喜びを噛み締めつつ、「ファンとしてできることを積極的に発信していけたら」と意気込んだ。

SNSで決意表明「色々と切り込んでいきます」

就任発表後、山口氏は自身のSNSも更新。「中日ドラゴンズの90周年公報アンバサダーに就任する事になりました。この決意の目を見てください」と、会見時の力強い眼差しの写真を投稿した。さらに、「これを機に色々と切り込んでいきます」と、PR役にとどまらずファン代表として球団へ“提言”していく姿勢も示唆している。

【画像】広報アンバサダー就任の記者会見に臨む山口一郎（画像は山口一郎Xより引用）

「今オフ一番の補強」ファンからは歓喜の声

この熱い就任発表に対し、X（旧Twitter）上では歓喜の声が殺到している。「決意の目、物凄い力を感じます。入団会見のようです」とその本気度に圧倒される声や、「今まで野球に興味なかったけど、気がついたらファンになってそう」「アンケートに書き続けてきた願いが叶った」というサカナクションファンからのコメントが並んだ。

また、ドラゴンズファンからは「今オフ一番の補強」と球団の企画を称賛する声のほか、「これで山口さんに恥をかかせるような成績は許されん」といったチームへの愛ある檄も寄せられている。

関連投稿：https://x.com/sakanaichiro/status/2008072987107606796