米津玄師「IRIS OUT」2026年初週チャートを席巻！ストリーミングチャート16連覇達成

2025年大晦日の『第76回NHK紅白歌合戦』にて、米津玄師が初パフォーマンスを行った「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）。

HANAのゲスト出演や、サメライドなど、見どころ満載で大反響を受けるなか、デジタル再生数をぐんと伸ばし、Billboard JAPAN総合チャート通算13週目の1位を記録。ストリーミングチャート16連覇を達成した。

■『第76回NHK紅白歌合戦』でのパフォーマンス映像も1,100万回再生を突破

Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」（2026年1月7日公開)においては、週間ストリーミング数が4週連続で増加、ダウンロード数は前週比240パーセントと大きな伸びを見せ、11,368ポイントで1位となり「通算13週の総合首位」での幕開けとなった。

そしてストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」（1月7日公開）は、再生回数としては5週ぶりとなる1,200万回台に乗り、12,757,194回再生で「16週連続1位」。

アニメ・ソング・チャート「Hot Animation」においても「16週連続１位」を記録。

さらにダウンロード・ソング・チャート「Download Songs」は、『第76回NHK紅白歌合戦』にて同曲の初パフォーマンスが放送されたことにより、前週比で約2.4倍のDL数を記録し、通算4回目となる当チャート首位獲得を果たした。

また、オリコン週間ストリーミングランキング（2026年1月12日付）においては、「16週連続1位」を記録。男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」を自己更新した。また、累積再生数は3億369.4万回となり、ソロアーティストとしては史上最速で3億回に到達した。

さらに、オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（1月12日付）においても、2025年11月3日付以来、2ヵ月ぶり通算4週目の1位を獲得し、デジタル2冠を記録。

オリコン音楽ランキング(1月12日付) と、Billboard JAPAN音楽チャート(1月7日公開)を合わせて、首位6冠、うち3冠は「16週連続1位」を記録した。

なお、NHK公式YouTubeチャンネルにて公開されている『第76回NHK紅白歌合戦』での「IRIS OUT」初パフォーマンス映像が1,100万回再生を突破した。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

2025.10.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「1991」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」

2026.02.26 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます

