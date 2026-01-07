本日の【上場来高値更新】 日鉄鉱、住友鉱など82銘柄
本日の日経平均株価は、日中関係の不透明感から利益確定売りが優勢となり、前日比556円安の5万1961円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は82社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、銅価格の最高値更新で再評価機運が高まった日鉄鉱業 <1515> [東証Ｐ]、金や銅価格の上昇で買い意欲強まった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を4800円→6100円に引き上げたＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ <6525> [東証Ｐ]など。そのほか、東鉄工業 <1835> [東証Ｐ]、サンワテクノス <8137> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1515> 日鉄鉱 東Ｐ 鉱業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1736> オーテック 東Ｓ 建設業
<1776> 三井住建道 東Ｓ 建設業
<1835> 東鉄工 東Ｐ 建設業
<1870> 矢作建 東Ｐ 建設業
<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2224> コモ 東Ｓ 食料品
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<2975> スターマイカ 東Ｐ 不動産業
<3036> アルコニクス 東Ｐ 卸売業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3252> 地主 東Ｐ 不動産業
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3659> ネクソン 東Ｐ 情報・通信業
<4041> 日曹達 東Ｐ 化学
<4094> 日化産 東Ｓ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4491> Ｃマネージ 東Ｓ 情報・通信業
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5352> 黒崎播磨 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<6454> マックス 東Ｐ 機械
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ 輸送用機器
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7417> 南陽 東Ｓ 卸売業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7459> メディパル 東Ｐ 卸売業
<7481> 尾家産 東Ｓ 卸売業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7628> オーハシテク 東Ｐ 卸売業
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8022> ミズノ 東Ｐ その他製品
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8084> ＲＹＯＤＥＮ 東Ｐ 卸売業
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<8923> トーセイ 東Ｐ 不動産業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9367> 大東港運 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9381> エーアイテイ 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ サービス業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9837> モリト 東Ｐ 卸売業
<9960> 東テク 東Ｐ 卸売業
株探ニュース