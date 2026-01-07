　本日の日経平均株価は、日中関係の不透明感から利益確定売りが優勢となり、前日比556円安の5万1961円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は82社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、銅価格の最高値更新で再評価機運が高まった日鉄鉱業 <1515> [東証Ｐ]、金や銅価格の上昇で買い意欲強まった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を4800円→6100円に引き上げたＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ <6525> [東証Ｐ]など。そのほか、東鉄工業 <1835> [東証Ｐ]、サンワテクノス <8137> [東証Ｐ]の2社は5日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1515> 日鉄鉱　　　　東Ｐ　鉱業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1776> 三井住建道　　東Ｓ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業
<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業

<2975> スターマイカ　東Ｐ　不動産業
<3036> アルコニクス　東Ｐ　卸売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3252> 地主　　　　　東Ｐ　不動産業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3659> ネクソン　　　東Ｐ　情報・通信業
<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4094> 日化産　　　　東Ｓ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学

<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4491> Ｃマネージ　　東Ｓ　情報・通信業
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5352> 黒崎播磨　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5644> メタルアート　東Ｓ　鉄鋼
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属

<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6454> マックス　　　東Ｐ　機械
<6455> モリタＨＤ　　東Ｐ　輸送用機器
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6525> コクサイエレ　東Ｐ　電気機器
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器

<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7417> 南陽　　　　　東Ｓ　卸売業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業

<7459> メディパル　　東Ｐ　卸売業
<7481> 尾家産　　　　東Ｓ　卸売業
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<7628> オーハシテク　東Ｐ　卸売業
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8022> ミズノ　　　　東Ｐ　その他製品

<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業
<8084> ＲＹＯＤＥＮ　東Ｐ　卸売業
<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業
<8341> 七十七　　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業

<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<8923> トーセイ　　　東Ｐ　不動産業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9367> 大東港運　　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9381> エーアイテイ　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9619> イチネンＨＤ　東Ｐ　サービス業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業

<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業
<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース