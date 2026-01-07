中国政府が日本へのデュアルユース（軍民両用）製品の輸出を禁止すると発表したことを受け、国内産業界からは懸念する声が上がっている。

中国は昨年４月、米国の高関税政策への対抗措置として、自動車や産業機械、スマートフォンなどに幅広く使われるレアアース（希土類）の輸出を規制した。世界の部品供給網に混乱が生じ、スズキの国内工場は約３週間、生産を停止した。自動車大手幹部は「再び供給が不安定になれば減産などの対応が必要になる可能性がある」と警戒する。

今回の措置の対象にレアアースが含まれるかは明らかになっていない。三菱電機は「現在、規制内容の詳細を見極めている段階だ」とコメントした。別の電機大手幹部は「禁輸が長引けば、割高な代替品を調達しなければならない可能性が出てくる」と語った。

野村総合研究所の木内登英氏の試算によると、レアアースの対日輸出規制が３か月間続くと仮定すると、生産減少や損失などの影響額は計６６００億円程度になる。７日の東京株式市場では中国の禁輸措置の影響への懸念が高まり、日経平均株価（２２５種）の終値が前日比５５６円１０銭安の５万１９６１円９８銭と、３営業日ぶりに下落した。