Myukが、新曲「雪唄 - yukiuta (Remix)」を1月14日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、楽曲「グライド」を制作したプロデューサー・knoakによってRemixアレンジが手掛けられた作品。SNSではRemixが一足先に一部視聴できるため、是非チェックして欲しい。本日からサブスク予約が開始されている。

合わせて、3月開催予定のキャリア最大規模のライブツアー＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞のイラストキービジュアルも公開された。初日は3月21日の愛知・名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日に大阪・なんばHatch、ラストは3月29日に東京・Zepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定で、チケットは現在受付中だ。

また、メジャーデビュー5周年の26年2月4日には、2ndアルバム『Celeste（読み：セレステ）』が発売決定している。本作は、「青空 / 空っぽ」の意味を持つラテン語をタイトルに、5年間の集大成をまとめたとのこと。特設サイトも公開され、今後収録曲などが発表されるため、是非情報を追って欲しい。CD完全盤には25年のワンマンライブ＜Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”＞の東京公演を収録している。

◾️「雪唄 - yukiuta (Remix)」 2026年1月14日（水）デジタルリリース

サブスク予約：https://myuk.lnk.to/yukiuta_remix_pspa

作詞：Myuk, 竹縄航太

作曲：Myuk

編曲：knoak ▼「雪唄 - yukiuta」

2025年12月17日（水）デジタルリリース

サブスク配信中：https://myuk.lnk.to/yukiuta

サブスクキャンペーン実施中：https://myuk.jp/947/

作詞：Myuk, 竹縄航太

作曲：Myuk

編曲：Naoki Itai

◾️2ndアルバム『Celeste』 完全生産限定盤 通常盤 2026年2月4日（水）CD＆デジタルリリース サブスク予約リンク：https://myuk.lnk.to/EMibEA

CD予約リンク：https://myuk.lnk.to/Rkd5Ui

特設サイト：https://www.myuk-celeste.com/

収録曲などは後日発表 ▼通常盤（CD only）

￥3,500（税込）

デジパック初回仕様 ▼完全生産限定盤（CD+BD）

￥7,000（税込）

三方背デジパック仕様

BDにて 「Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”」

2025.6.7（Sat）@東京 Shibuya WWW X ライブ映像 を収録 ▼2ndアルバム『Celeste』 Myuk本人によるコンセプトメッセージ

心に空っぽを感じることがあった。

「この手には何にも無い、何者にもなれない」

そんな無力さ。 この5年、歌を通して出逢えた色がそんな空っぽに意味を与えてくれた。

茜、群青、黄金色、漆黒、

四季折々の美しさ。 自分の空っぽを知れたから自分だけの空色を描ける。

それは0であり、無限であるということ。 空っぽも、きっとそう悪くはない。 悲しみも喜びも、音の中で頷き合えますように。

あなたと紡いできたMyukの５年間を詰め込みました。

虚っぽな空色 「Celeste」

あなたのそばにありますように。

◾️＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞ ▼愛知

2026年3月21日（土）DIAMOND HALL

OPEN 17:30｜START 18:00

全席指定 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041

https://www.jailhouse.jp/ ▼大阪

2026年3月22日（日）なんばHatch

OPEN 17:00｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326

https://www.sogoosaka.com/ ▼東京

2026年3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 16:45｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077

https://www.red-hot.ne.jp/ ▼チケット

ローソンチケット：https://l-tike.com/myuk/

e+：https://eplus.jp/myuk/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/myuk/