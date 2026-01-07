Myuk、「雪唄 - yukiuta (Remix)」配信リリース決定。3月ワンマンツアーのキービジュアル公開も
Myukが、新曲「雪唄 - yukiuta (Remix)」を1月14日に配信リリースすることを発表した。
本楽曲は、楽曲「グライド」を制作したプロデューサー・knoakによってRemixアレンジが手掛けられた作品。SNSではRemixが一足先に一部視聴できるため、是非チェックして欲しい。本日からサブスク予約が開始されている。
合わせて、3月開催予定のキャリア最大規模のライブツアー＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞のイラストキービジュアルも公開された。初日は3月21日の愛知・名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日に大阪・なんばHatch、ラストは3月29日に東京・Zepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定で、チケットは現在受付中だ。
また、メジャーデビュー5周年の26年2月4日には、2ndアルバム『Celeste（読み：セレステ）』が発売決定している。本作は、「青空 / 空っぽ」の意味を持つラテン語をタイトルに、5年間の集大成をまとめたとのこと。特設サイトも公開され、今後収録曲などが発表されるため、是非情報を追って欲しい。CD完全盤には25年のワンマンライブ＜Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”＞の東京公演を収録している。
◾️「雪唄 - yukiuta (Remix)」
2026年1月14日（水）デジタルリリース
サブスク予約：https://myuk.lnk.to/yukiuta_remix_pspa
作詞：Myuk, 竹縄航太
作曲：Myuk
編曲：knoak
▼「雪唄 - yukiuta」
2025年12月17日（水）デジタルリリース
サブスク配信中：https://myuk.lnk.to/yukiuta
サブスクキャンペーン実施中：https://myuk.jp/947/
作詞：Myuk, 竹縄航太
作曲：Myuk
編曲：Naoki Itai
◾️2ndアルバム『Celeste』
2026年2月4日（水）CD＆デジタルリリース
サブスク予約リンク：https://myuk.lnk.to/EMibEA
CD予約リンク：https://myuk.lnk.to/Rkd5Ui
特設サイト：https://www.myuk-celeste.com/
収録曲などは後日発表
▼通常盤（CD only）
￥3,500（税込）
デジパック初回仕様
▼完全生産限定盤（CD+BD）
￥7,000（税込）
三方背デジパック仕様
BDにて 「Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”」
2025.6.7（Sat）@東京 Shibuya WWW X ライブ映像 を収録
▼2ndアルバム『Celeste』 Myuk本人によるコンセプトメッセージ
心に空っぽを感じることがあった。
「この手には何にも無い、何者にもなれない」
そんな無力さ。
この5年、歌を通して出逢えた色がそんな空っぽに意味を与えてくれた。
茜、群青、黄金色、漆黒、
四季折々の美しさ。
自分の空っぽを知れたから自分だけの空色を描ける。
それは0であり、無限であるということ。
空っぽも、きっとそう悪くはない。
悲しみも喜びも、音の中で頷き合えますように。
あなたと紡いできたMyukの５年間を詰め込みました。
虚っぽな空色 「Celeste」
あなたのそばにありますように。
◾️＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞
▼愛知
2026年3月21日（土）DIAMOND HALL
OPEN 17:30｜START 18:00
全席指定 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041
https://www.jailhouse.jp/
▼大阪
2026年3月22日（日）なんばHatch
OPEN 17:00｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326
https://www.sogoosaka.com/
▼東京
2026年3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 16:45｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077
https://www.red-hot.ne.jp/
▼チケット
ローソンチケット：https://l-tike.com/myuk/
e+：https://eplus.jp/myuk/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/myuk/
