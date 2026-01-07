Ayumu Imazuが、新曲「MAGICAL」を1月14日に配信することを発表した。

本楽曲は、新アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クールエンデングテーマ。レトロな質感をまといながら、立体的で爽やかなサウンドと繊細で丁寧なボーカル、忘れられない記憶と相手を守りたいという強い想いを描いた歌詞が心に広がるモダンチューンに仕上がっているという。編曲は音楽プロデューサー・Shin Sakiuraが担当。また、ステンスキが手がけたジャケットも本日公開された。

ジャケット写真

なお、新アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クールは、テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて2026年1月7日23時45分より放送開始となる。

さらに、本日Ayumu Imazuの新オフィシャルファンクラブがオープンした。チケット先行予約受付をはじめ、メイキング写真・映像の公開など、ファンと一緒に楽しめるコンテンツを順次展開予定とのことなので、ぜひチェックしてほしい。

◾️「AYUMU IMAZU OFFICIAL FANCLUB」 2026年1月7日（水）オープン

https://ayumu-imazu.com/

◾️新アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール ▼放送情報

・地上波

1月7日より毎週水曜よる11時45分〜

テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送！（※一部地域を除く）

・BS

1月10日より毎週土曜深夜1時〜

BS朝日にて放送！ ▼配信情報

地上波放送終了後、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信開始

その他各種配信プラットフォームでも配信予定

※配信日時は予告なく変更する場合がございます。

※詳細は公式サイト（https://nube-anime.com/on-air/）よりご確認ください。 ▼INTRODUCTION

原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』。シリーズ累計発行部数3,100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック。学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーが読者の心を震え上がらせながらも、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る、“ぬ〜べ〜”こと霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）の勇姿が世代を超えた人気を博し、この度2025年に新アニメ化することが決定した。 ▼STORY

不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ〜べ〜。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も…⁉生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！オカルティックヒーローアクション開幕！