女王蜂が、TVアニメ『地獄楽』第二期EDテーマに新曲「PERSONAL」が起用されたことを発表した。合わせて、「PERSONAL」の世界観をイメージした最新アーティストビジュアルも公開された。

TVアニメ『地獄楽』は、「少年ジャンプ＋」にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した『地獄楽』を原作としたアニメーション作品。東京・大阪で開催された第二期先行上映会にて、EDテーマ「PERSONAL」を使用した第三弾PVと共に発表された。

◆ ◆ ◆

◾️アヴちゃん（女王蜂）コメント

戦いは徐々に苛烈を極め、心身共に限界で満身創痍。

そんななかでも作中のキャラクターたちはひたすら心のままに、命のままにと戦いへと繰り出してゆく。

そんな様子をどこか包み込めるようにと、子守唄を書き下ろしました。

たのしんで頂けますように！

◆ ◆ ◆

また、「PERSONAL」のCD発売情報・CD特典情報が公開され、各CDショップにて予約もスタートした。完全生産限定盤は、＜女王蜂 単独公演「強火」[2025.07.23 Live at 東京ガーデンシアター]＞の選りすぐりのライブ映像を収録したBlu-rayに、7inchレコードサイズのビジュアルカード（全24種）を付属。7inchレコードサイズのBOX仕様となっている。

期間生産限定盤は、7インチレコードサイズのアニメ描き下ろし絵柄紙ジャケット仕様で、2形態での発売となる。なおどちらにも、カップリング曲として新曲「HELTZ」が収録される。

そんな女王蜂は、2026年4月より＜女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」＞を開催することが決定している。現在、女王蜂オフィシャルHPにて、オフィシャルHP先行の受付を行っている。

◾️シングル「PERSONAL」 2026年2月11日（水）リリース

予約：https://queenbee.lnk.to/aI0kLs

特設サイト：https://ziyoou-vachi.com/personal/ ▼完全生産限定盤（CD＋Blu-ray）

\6,600（税込）AICL-4854〜5

※7inchレコードサイズ 豪華特製BOX仕様

※7inchレコードサイズ ビジュアルカード[24種] ▼期間生産限定盤（CD）

\1,800（税込）AICL-4856

※7inchレコードサイズアニメ絵柄描き下ろし紙ジャケット仕様 ▼収録曲

◎初回生産限定盤（CD）

01.PERSONAL

02.HELTZ

03.PERSONAL (off vocal ver.)

04.HELTZ (off vocal ver.) ◎初回生産限定盤（Blu-ray）

女王蜂 単独公演「強火」

[2025.07.23 Live at 東京ガーデンシアター]

選りすぐりの12曲を収録

油

ヴィーナス

ファウスト

メフィスト

バイオレンス

おままごと

催眠術

BL

先生

強火

悪

いばらの海 ◎期間生産限定盤（CD）

01.PERSONAL

02.HELTZ

03.PERSONAL (anime size edit)

04.PERSONAL (off vocal ver.) ▼店舗特典

Amazon.co.jp限定特典：メガジャケ

※購入されたタイプのジャケット絵柄のメガジャケとなります

楽天ブックス限定特典：「PERSONAL」ジャケットデザイン缶バッジ

セブンネット限定特典：「PERSONAL」ロゴデザインピック

アニメイト限定特典：「PERSONAL」アニメ絵柄L版ブロマイド

※期間生産限定盤のみ対象となります。

タワーレコード限定特典：「PERSONAL」スマホサイズステッカーA

応援店限定特典：「PERSONAL」スマホサイズステッカーB

※こちらの特典の問い合わせは、Sony Music Shop、女王蜂オフィシャルファンクラブ「CLUB OF qb」へのお問合せはしないで頂きますようお願い致します

◾️TVアニメ『地獄楽』 ©賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA ▼あらすじ

仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物“天仙”の居城に着いた一行。島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する--!! ▼スタッフ

原作：賀来ゆうじ 『地獄楽』（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督：牧田佳織

シリーズ構成：金田一 明

キャラクターデザイン：久木晃嗣

美術監督：東 潤一

色彩設計：末永絢子

撮影監督：十田知香

音楽：出羽良彰

アニメーションプロデューサー：川越 恒

制作：MAPPA

企画：ツインエンジン

原作協力：少年ジャンプ＋編集部 ▼主題歌

OPテーマ「かすかなはな」キタニタツヤ feat. BABYMETAL

EDテーマ「PERSONAL」女王蜂 ▼キャスト

画眉丸 ：小林千晃

山田浅ェ門佐切 ：花守ゆみり

亜左弔兵衛 ：木村良平

山田浅ェ門桐馬 ：小野賢章

杠 ：高橋李依

山田浅ェ門士遠 ：小林親弘

ヌルガイ ：小市眞琴

民谷巌鉄斎 ：稲田 徹

山田浅ェ門付知 ：市川 蒼

山田浅ェ門殊現 ：鈴木崚汰

山田浅ェ門十禾 ：遊佐浩二

山田浅ェ門清丸 ：内田真礼

山田浅ェ門威鈴 ：大原さやか

メイ ：小原好美

天仙 ：諏訪部順一／甲斐田裕子 ▼TVアニメ第二期放送・配信情報

2026年1月11日より毎週日曜23時45分からテレ東系他にて放送開始

2026年1月11日より毎週日曜24時15分からPrime Video / Netflix / Leminoにて配信開始 ▼TVアニメ第一期配信情報

TVアニメ『地獄楽』第一期

各種プラットフォームにて好評配信中 ▼Info

＜公式サイト＞ https://www.jigokuraku.com/

＜公式Twitter＞ https://twitter.com/jplus_jigokurak

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/jplus.jigokurak/

＜公式TikTok＞https://www.tiktok.com/@jplus_jigokurak?lang=ja-JP

＃地獄楽 #jigokuraku

◾️＜CLUB OF qb会員限定LIVE「qb感謝祭＃3」＞ ◆東京

日程：2026年2月19日（木）

会場：Zepp Haneda(TOKYO)

時間：開場18:00 / 開演19:00

料金：7500円（税込/1Fスタンディング/2F指定席/別途要ドリンク代）

※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可

※入場の際、ドリンク代（\600-）を頂きます。

※お申し込みは、公式ファンクラブ「CLUB OF qb」会員の方のみ

※会員有効期限が切れている場合、チケットは無効となります。ご了承ください。

※お申込みの際にご登録いただいた方のみが入場可能・入場者の変更は一切出来かねます。

お問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/） ◆大阪 ※SOLD OUT

日程：2026年3月1日（日）

会場：大阪BIGCAT

時間：開場17:00 / 開演18:00

料金：7500円（税込/スタンディング/別途要ドリンク代）

※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可

※入場の際、ドリンク代（\600-）を頂きます。

※お申し込みは、公式ファンクラブ「CLUB OF qb」会員の方のみ

※会員有効期限が切れている場合、チケットは無効となります。ご了承ください。

※お申込みの際にご登録いただいた方のみが入場可能・入場者の変更は一切出来かねます。

お問い合わせ：YUMEBANCHI（06-6341-3525 / 平日12:00~17:00) ▼チケット受付 ※先着

2025年12月20（土）12:00〜

https://clubofqb.com/

◾️＜女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」＞ ▼料金

通常チケット7,800円（税込／全席指定）

※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可

※公式HPにて本公演の注意事項を必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。 ▼一般発売日

4月10日（金）〜5月16日（土）公演：3月7日（土）10:00〜

5月31日（日）〜6月14日（日）公演：4月4日（土）10:00〜

7月5日（日）〜7月10日（金）公演：6月6日（土）10:00〜 【千葉】

日程：2026年4月10日（金）

会場：市川市文化会館 大ホール

時間：開場18:00 / 開演19:00

問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/） 【宮城】

日程：2026年4月17日（金）

会場：仙台サンプラザホール

時間：開場18:00 / 開演19:00

問い合わせ：ジー・アイ・ピー（https://www.gip-web.co.jp/t/info） 【北海道】

日程：2026年4月26日（日）

会場：カナモトホール(札幌市民ホール)

時間：開場17:00 / 開演18:00

問い合わせ：マウントアライブ（050-3504-8700 / 平日11:00~18:00) 【埼玉】

日程：2026年5月5日（火・祝）

会場：大宮ソニックシティ 大ホール

時間：開場17:00 / 開演18:00

問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/） 【京都】

日程：2026年5月10日（日）

会場：ロームシアター京都メインホール

時間：開場17:00 / 開演18:00

問い合わせ：夢番地(大阪)（06-6341-3525 / 平日12:00~17:00) 【広島】

日程：2026年5月15日（金）

会場：広島JMSアステールプラザ大ホール

時間：開場18:00 / 開演19:00

問い合わせ：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 <平日12:00〜17:00> 【福岡】

日程：2026年5月16日（土）

会場：福岡市民ホール 大ホール

時間：開場17:00 / 開演18:00

問い合わせ：キョードー西日本（0570-09-2424 / 11:00〜15:00（日曜日/祝日休）） 【愛知】

日程：2026年5月31日（日）

会場：岡谷鋼機名古屋公会堂

時間：開場17:00 / 開演18:00

問い合わせ：JAILHOUSE（052-936-6041 / 平日11:00〜18:00）(www.jailhouse.jp) 【大阪】

日程：2026年6月4日（木）

会場：オリックス劇場

時間：開場18:00 / 開演19:00

問い合わせ：夢番地(大阪)（06-6341-3525 / 平日12:00~17:00) 【香川】

日程：2026年6月5日（金）

会場：レクザムホール 小ホール

時間：開場18:00 / 開演19:00

問い合わせ：DUKE高松（087-822-2520 / 平日11:00〜17:00） 【新潟】

日程：2026年6月14日（日）

会場：新潟県民会館

時間：開場17:00 / 開演18:00

問い合わせ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

（営業時間：火〜金 12:00〜16:00/土曜 10:00〜15:00（休業日：月・日・祝）） 【石川】

日程：2026年7月5日（日）

会場：金沢市文化ホール

時間：開場17:00 / 開演18:00

問い合わせ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

（営業時間：火〜金 12:00〜16:00/土曜 10:00〜15:00（休業日：月・日・祝）） 【東京】

日程：2026年7月10日（金）

会場：東京ガーデンシアター

時間：開場18:00 / 開演19:00

問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/） ▼チケット先行

オフィシャルHP先行：2026年1月7日（水）12:00〜2026年1月19日（月）23:59

https://eplus.jp/ziyoouvachi26/