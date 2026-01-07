札幌発オルタナティブロックバンド・メリクレット、本日新アー写・新ロゴ公開。1stミニアルバム詳細も解禁
「涙伝う日常に、奏でる藍の逆さ傘を。」をコンセプトに活動する北海道札幌市発男女混合4ピースオルタナティブロックバンド・メリクレットが、本日新たなアーティスト写真とロゴを公開した。
現在Meg（Dr）の活動休止により3人で活動中のメリクレット。昨年から北海道を飛び出し、今年は初ツアー、アルバムリリースと新たな一歩を踏み出している。新たなアー写、ロゴを背負ってより大きなステージを目指したいという2026年への決意が込められている。
さらに、来月2月4日に発売となる1stミニアルバム『1ヨクトの眠り姫』のジャケ写と収録曲も明らかとなった。
2025年にリリースした「透水」や最新楽曲「イヴと凍花の国」に加え、ライブでは定番の「idiocracy」「ロボック」も満を持して音源化、さらに完全新曲となるリード曲「セミロング」を含めた全8曲が収録されている。
1stミニアルバムのリリースとあわせて東京・福岡・名古屋・大阪・北海道をまわる初の対バンツアーも開催となる。
1st mini album『1ヨクトの眠り姫』
2026.2.4 Release
MLKRT-001 \2,500（tax in）
予約：https://melikret.lnk.to/1stminialbum
1.1yの眠り姫
2.透水
3.セミロング
4.idiocracy
5.偽物
6.ロボック
7.リーバッドエンド（Re-Mastered）
8.イヴと凍花の国.
タワーレコード限定購入者特典：
JKステッカー（メンバー楽曲解説ラジオ付き）
＜メリクレット対バンツアー2026『夢五夜、雪のほとり』＞
2026年02月11日(水祝) 開場17:30/開演18:00
[東京]代官山UNIT
出演ゲスト：帰りの会
2026年02月15日(日) 開場17:30/開演18:00
[福岡]福岡Op’s
出演ゲスト：みゆな
2026年02月28日(土) 開場17:30/開演18:00
[愛知]名古屋ell.FITS ALL
出演ゲスト：POP ART TOWN
2026年03月01日(日) 開場17:30/開演18:00
[大阪]LIVE SQUARE 2nd LINE
出演ゲスト：レトロマイガール！！
2026年03月07日(土) 開場17:30/開演18:00
[北海道]札幌cube garden
出演ゲスト：First Love is Never Returned
Ticket：
スタンディング 3,800円(税込)
一般発売：2025/9/20(土) 10:00 〜 2026/2/1(日) 22:00
▼申し込みはこちら
https://melikret.lnk.to/tour2026
