「涙伝う日常に、奏でる藍の逆さ傘を。」をコンセプトに活動する北海道札幌市発男女混合4ピースオルタナティブロックバンド・メリクレットが、本日新たなアーティスト写真とロゴを公開した。

現在Meg（Dr）の活動休止により3人で活動中のメリクレット。昨年から北海道を飛び出し、今年は初ツアー、アルバムリリースと新たな一歩を踏み出している。新たなアー写、ロゴを背負ってより大きなステージを目指したいという2026年への決意が込められている。

さらに、来月2月4日に発売となる1stミニアルバム『1ヨクトの眠り姫』のジャケ写と収録曲も明らかとなった。

2025年にリリースした「透水」や最新楽曲「イヴと凍花の国」に加え、ライブでは定番の「idiocracy」「ロボック」も満を持して音源化、さらに完全新曲となるリード曲「セミロング」を含めた全8曲が収録されている。

1stミニアルバムのリリースとあわせて東京・福岡・名古屋・大阪・北海道をまわる初の対バンツアーも開催となる。

1st mini album『1ヨクトの眠り姫』

2026.2.4 Release

MLKRT-001 \2,500（tax in）

予約：https://melikret.lnk.to/1stminialbum 1.1yの眠り姫

2.透水

3.セミロング

4.idiocracy

5.偽物

6.ロボック

7.リーバッドエンド（Re-Mastered）

8.イヴと凍花の国. タワーレコード限定購入者特典：

JKステッカー（メンバー楽曲解説ラジオ付き）

＜メリクレット対バンツアー2026『夢五夜、雪のほとり』＞

2026年02月11日(水祝) 開場17:30/開演18:00

[東京]代官山UNIT

出演ゲスト：帰りの会 2026年02月15日(日) 開場17:30/開演18:00

[福岡]福岡Op’s

出演ゲスト：みゆな 2026年02月28日(土) 開場17:30/開演18:00

[愛知]名古屋ell.FITS ALL

出演ゲスト：POP ART TOWN 2026年03月01日(日) 開場17:30/開演18:00

[大阪]LIVE SQUARE 2nd LINE

出演ゲスト：レトロマイガール！！ 2026年03月07日(土) 開場17:30/開演18:00

[北海道]札幌cube garden

出演ゲスト：First Love is Never Returned Ticket：

スタンディング 3,800円(税込)

一般発売：2025/9/20(土) 10:00 〜 2026/2/1(日) 22:00

▼申し込みはこちら

https://melikret.lnk.to/tour2026