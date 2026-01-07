SUPER BEAVER、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌「燦然」＆フジテレビ系2026 アスリート応援ソング「生きがい」を収録した両A面シングルリリース決定
SUPER BEAVERが両A面シングル「燦然 / 生きがい」を2026年2月11日（水）にリリースすることが決定した。
両楽曲とも、すでに発表済みの大型タイアップを背負った話題作。今作に収録される新曲「燦然」は、2026年2月13日より全国公開される『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌として書き下ろされた楽曲。作品の持つ壮大なスケール感と、物語に寄り添った真っすぐな一曲に仕上がっている。
もう1つの表題曲「生きがい」は、『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』に向けたフジテレビ系2026 アスリート応援ソングとして書き下ろされ、フジテレビ系「全日本フィギュア選手権大会」をはじめ、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」関連番組にて起用される。この楽曲は、すでに配信がスタートしており、大会シーズンを彩る楽曲として注目を集めている。
大一番に向かうアスリートの想いに触れることができる歌詞。試合に挑む選手と支えてきた全ての人にチカラを届けることのできるメロディー。アスリートはもちろん、目標に向かって進み続ける全ての人を後押しする楽曲となっている。
シングルリリース情報と共にジャケット写真も解禁となった。楽曲の世界観を表現した力強いアートワークだ。
さらに、初回生産限定盤には、2025年12月2日に東京国際フォーラム ホールAで開催された、＜SUPER BEAVER 20th Anniversary 「都会のラクダTOUR 2025 〜ラクダトゥギャザー〜」＞のライブ音源を収録。彼らのアニバーサリーイヤーを象徴する白熱のパフォーマンスを音源で体験できる内容となっている。
また、期間生産限定盤は『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』とのコラボ仕様。『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』描き下ろしイラストジャケット・デジパック仕様に加え、『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』描き下ろしイラストジャケット・ジャケットサイズステッカーが2枚封入され、銀魂の作品の世界観をより深く楽しめるスペシャルパッケージとなっている。
◾️「燦然 / 生きがい」
発売日：2026年2月11日(水)
予約：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Sanzen.Ikigai
Pre-Add/Pre-Save：https://superbeaver.lnk.to/0211PAPS
【初回生産限定盤 (3CD)】
￥3,000円(税抜) SRCL-13530〜2
[仕様]
三方背ボックス
デジパック仕様
[収録内容]
DISC1
DISC2/3
2025.12.2 東京国際フォーラム ホールA LIVE音源
SUPER BEAVER 20th Anniversary 「都会のラクダTOUR 2025 〜ラクダトゥギャザー〜」
【通常盤 (CD)】
￥1,000円(税抜) SRCL-13533
[収録内容]
【期間生産限定盤(CD)】
￥1,500円(税抜) SRCL-13534〜5
『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』描き下ろしイラストジャケット・デジパック仕様
『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』描き下ろしイラストジャケット・ステッカー2枚封入
[収録内容]
DISC1
【特典】
TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：ポストカード
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：スクエア缶バッジ
TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：スマホサイズステッカー
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：A4クリアファイル
セブンネットショッピング：キーホルダー
Sony Music Shop：ステッカー
応援店特典：紙製コースター
全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド
◾️＜SUPER BEAVER「都会のラクダ DOME TOUR 2026」＞
2026年8月1日（土）、2日（日）
【大阪】 京セラドーム大阪
OPEN / START 15:00 / 17:00
GREENS：06-6882-1224 [平日12:00〜18:00]
http://www.greens-corp.co.jp
2026年9月22日（火・祝）、23日（水・祝）
【東京】 東京ドーム
OPEN / START 16:00 / 18:00
DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com
▼チケット代
指定席 \13,200
車椅子席 \13,200
スタンド後方席 \11,000
◾️SUPER BEAVER 20th Anniversary SUPER BEAVER × OIOI POP UP STORE TOUR
【東京】渋谷モディ 1F 2025年11月21日（金）〜11月30日（日）
【愛知】セントラルパーク地下街(名古屋) 2025年12月20日（土）〜12月28日（日）
【大阪】なんばマルイ5F 2026年1月16日（金）〜1月25日（日）
【福岡】博多マルイ 7F 2026年2月6日（金）〜2月15日（日）
【宮城】仙台駅前イービーンズ 3F 2026年3月7日（土）〜3月15日（日）
▼詳細
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1013
▼マルイウェブチャネル
https://voi.0101.co.jp/voi/
▼丸井
https://www.0101.co.jp
◾️＜都会のラクダ TOUR 2026 〜 ラクダトゥインクルー 〜＞
2026年
1月17日（土）・18日（日）【愛知】ポートメッセなごや 第1展示館
1月31日（金）・2月1日（土）【神奈川】Kアリーナ横浜
2月7日（土）・8日（日）【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
2月21日（土）・22日（日）【広島】広島グリーンアリーナ
2月28日（土）・3月1日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館
3月7日（土）・8日（日）【北海道】北海きたえーる
3月20日（金・祝）・21日（土）【大阪】大阪城ホール
