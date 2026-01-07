【ZARAのカーキ色】がおしゃれ！ キュッと結んでメリハリ感♡「40・50代向けカーデ」

大人コーデをおしゃれに見せるなら意識したい“メリハリ”のバランス。とはいえジャケットなど堅い見た目のアイテムは、日常使いしにくいのも正直なところです。そこで推したいのが【ZARA（ザラ）】で見つけたカーキ色のベルト付きカーディガン。ニュアンスのあるカラーとウエストマークするデザインで、無理なく品のある着こなしを叶えてくれそうです。

ジャケット風に羽織れるスマートな見た目が◎

【ZARA】「ベルト付きニットカーディガン」\8,590（税込）

ノーカラージャケットのようなデザインを取り入れた、スマートな見た目のカーキ色カーディガン。ペプラムを思わせるシルエットと細ベルトの組み合わせで、さりげなくメリハリを演出してくれます。立体的な袖のデザインがおしゃれで、シンプルなジーンズを合わせるだけでも洗練されたコーデが作れそう。パンツのほか、Iラインスカートを合わせてレディな印象に着こなすのもおすすめです。

繊細な編み模様がほっこり愛らしい

【ZARA】「ベルト付きニットカーディガン」\8,150（税込・セール価格）

こちらのカーキ色カーディガンは、繊細な編み模様がやさしい表情を添えてくれるのが魅力。さっと羽織るだけでこなれ感をプラスしてくれそうです。同素材のベルトでウエストマークすれば、ラフすぎず程よくきちんとした印象に。黒ボトムスに合わせてスタイリッシュに、ベージュ系ボトムで淡色コーデにと、幅広い着こなしを楽しめるのもポイントです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M