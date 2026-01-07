ÀÖÀ±·û¹»á¡¢¾®³ØÀ¸¤ËË½¹Ô¤Î¾ÃËÉ¿¦°÷½ñÎàÁ÷¸¡¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËËÍ¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ä¡×
¡¡£·ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤¬½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÅìÍäÀî¾ÃËÉ½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÃËÀ¿¦°÷¤¬ºòÇ¯£±£±·î¡¢¼«Âð¤ÎÉßÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË»Ò»ùÆ¸¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦ÀÖÀ±·û¹»á¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËËÍ¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ä¡×¤È¤Þ¤ºÈ¯¸À¡£
¡¡¡Ö¾ÃËÉ¿¦°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤«¤Ê¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤Ê¤¤Êý¤È¤Ï°ã¤¦¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¶¯¤¤¥Ó¥ó¥¿¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡ÊÈï³²¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ë¤¢¤¢¤¤¤¦º¯¡Ê¤¢¤È¡Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ÃËÉ¿¦°÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£