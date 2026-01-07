ちゃんみなが新たにセルフプロデュース型アーティストが所属する主宰新レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストが発表された。

第一弾アーティストとして発表されたのは、BMSG×ちゃんみなが手がけ、HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」に参加し、約7,000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10名の一人である『FUMINO』。

「No No Girls」参加時から、「R&Bに革命が起こる歌声」と、ちゃんみな本人から称され、強く芯のある歌声、どんな場面においても動じない彼女の強さが多くの視聴者を魅了していたという。そして、1月11日に活動名を「ふみの」として、ちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」より、デビューすることが正式に発表された。

本日の発表にあわせて、新アーティスト写真を公開した。弾けるようにエネルギッシュな、ふみのらしい等身大の魅力が感じられるビジュアルに仕上がっている。同時に、ふみのの公式SNSアカウントが新たに立ち上げられ、TikTok、YouTube、X、Instagramにて本格的に活動をスタートした。

さらに、デビュー曲「favorite song」のMVティザー映像が公開され、あわせてジャケットビジュアル、MV公開情報までを一挙に解禁。公開されたティザー映像では、“Song For You”と書かれた一本のカセットテープがふみののもとに届くところから始まり、ありのままのふみのの姿が映し出された内容になっているという。

ジャケット写真

なお、デビュー曲「favorite song」は、「No No Girls THE FINAL」から1年後となる、1月11日0時より配信開始。MVが同日19時よりYouTubeにて公開される。