ほろよい気分で冬のぬくもりを！海老名指定管理グループ「煮込み＆地酒フェス2026 in EBINA」

全国各地のご当地グルメや多彩なドリンクを厳選し、誰もが気軽に楽しめる3日間です。

開催日程：2026年1月10日(土)〜2026年1月12日(月・祝)

時間：11：00〜20：00

場所：海老名中央公園（ビナウォーク 隣接）

住所：神奈川県海老名市中央1-4-1

アクセス：小田急小田原線・相鉄線・JR相模線 海老名駅徒歩1分

※雨天決行予定、荒天時には中止となる場合あり

全30ブースが出店し、「全国各地のご当地おでんや煮込み料理をつまみにお酒を楽しもう！」をテーマにしたイベントが海老名中央公園にて初開催されます。

「立ち飲みフェス実行委員会」協力のもと、立ち飲みイベントを通じて“みなさんのご縁を繋いでいく！”ことをコンセプトに展開。

お酒を片手にお気に入りの「煮込み」を堪能できる場が登場します。

会場には、煮込み料理全13店、その他グルメ全6店、地酒ほかアルコール全10店が集結。

おでんをはじめとした煮込み料理以外にも、お酒に合うグルメや、大人も子供も一緒に楽しめる昔懐かしい縁日ブースも出店します。

また、ものまねショーや大道芸、和太鼓パフォーマンスなど様々なステージショーも実施。

煮込み料理、その他グルメ、お酒、ステージが揃った、冬のぬくもりを感じられるフードイベントです。

しょっつるおでん

魚醤「しょっつる」を使用したおでんが登場。

独特の風味が楽しめるご当地おでんです。

宮崎地鶏おでん

宮崎地鶏を使用したおでん。

地鶏の旨味が染み込んだ一品がラインナップされます。

姫路おでん

生姜醤油で味わうスタイルの姫路おでん。

兵庫県姫路市のご当地グルメを楽しめます。

焼き餅入り鶏味噌けんちん汁

焼き餅が入った鶏味噌仕立てのけんちん汁。

具沢山の汁物メニューです。

芋煮

東北地方の郷土料理である芋煮。

温かい煮込み料理として会場に登場します。

もつ煮込み

お酒との相性が良い定番のもつ煮込み。

じっくりと煮込まれた味わいを堪能できます。

沖縄軟骨ソーキ/麻辣ソーキ

沖縄料理の軟骨ソーキもラインナップ。

スパイシーな麻辣味も選べるメニューです。

名古屋とり味噌鍋

名古屋名物の味噌を使用したとり味噌鍋。

濃厚な味噌の風味を楽しめる一品です。

牛ホルモンと牡蠣の麻辣湯

牛ホルモンと牡蠣を組み合わせた麻辣湯。

具材の旨味と辛さが特徴のスープ料理です。

期間中は、会場を盛り上げるステージパフォーマンスも連日開催されます。

1月10日(土)は、大黒摩季さん公認ものまねシンガー翔子さんが13：00と18：00に登場。

1月11日(日)は、鈴鹿音神太鼓の演奏が13：00、15：00、18：00に行われます。

最終日の1月12日(月・祝)には、アートパフォーマー☆ファイター☆、バルーンMoto、KENDAMA Performer ゆーだま、大道芸人たいちといった多彩なパフォーマーが出演。

美味しいグルメと共に、様々なエンターテインメントを楽しめる3日間です。

ほろよい気分で味わう、冬のぬくもりが詰まったイベント。

海老名指定管理グループ「煮込み&地酒フェス2026 in EBINA」の紹介でした。

