全身に使用できる！ドクターフィーネボーテ「MagCool(マグクール)」
セリスタが、医療機関専用サプリメント・コスメティックスブランド「ドクターフィーネボーテ」の新たなラインアップとして「MagCool(マグクール)」を発売。
マグネシウムを高濃度に配合した、全身に使用できるコスメティックスです。
ドクターフィーネボーテ「MagCool(マグクール)」
発売日：2026年1月5日(月)
希望小売価格：4,125円(税込み)
内容量：80g
販売：セリスタ ドクターフィーネボーテ事業部
セリスタから、マグネシウム(Mg)を経皮吸収に着目して製品化したマッサージクリーム「MagCool」が登場。
人体の構成に必要不可欠なミネラルであるマグネシウムを高濃度に配合し、さらに透過率を上昇させるメントールを組み合わせたボディケアアイテムです。
マグネシウムは、骨や歯、筋肉、脳、神経などに存在し、300以上の酵素反応に必要な補酵素として働く重要な成分。
エネルギー生成や筋肉の収縮・弛緩、神経伝達などにも深く関与しており、不足すると筋痙攣や手足のしびれ、こわばり、肩こりや腰痛、イライラ、睡眠障害など様々な症状を引き起こす可能性があります。
現代では脂質の過剰摂取やストレス等により慢性的なマグネシウム不足が問題視されています。
この製品は、マグネシウムを含むクリームの塗布により皮膚からマグネシウムイオンの一部が吸収される可能性や、経皮的な補給によって筋痙攣が改善したという報告に着目しています。
マグネシウムを高濃度に配合するとともに、併せることで透過率を上昇させるという報告のあるメントールを配合しています。
清涼感のあるクリームで、体・顔など全身に使用可能です。
製品の特徴と使用方法
適量を手にとり、マッサージするようによく馴染ませて使用します。
清涼感があるため、目や鼻の周りなどは避けての使用が推奨されています。
【こんな方におすすめ】
・よく運動をされる方
・デスクワークや立ち仕事が多い方
・マッサージクリームをお探しの方
・就寝前のリラックスタイムに
・入浴後のボディケアに
・ひざ・ひじ・かかとの乾燥対策に
【原材料名】
水、塩化Mg、コメヌカ油、イソペンチルジオール、ポリアクリルアミド、メントール、水添ポリイソブテン、シア脂、ミツロウ、グリセリン、ステアリン酸ポリグリセリル-10、BG、ベヘニルアルコール、フェノキシエタノール、ステアリン酸グリセリル(SE)、アプリコット核油ポリグリセリル-6エステルズ、メントキシプロパンジオール、トレハロース、ヘキシルグリセリン、ポリアクリレートクロスポリマー-6、ラウレス-7、エチルヘキシルグリセリン、キサンタンガム、トコフェロール、ヒマワリ種子油、ホホバ種子油
不足しがちなマグネシウムを、日々のボディケアとともに補給できる新製品。
運動後のケアやリラックスタイムの質を高めるアイテムとして注目です。
セリスタ「MagCool(マグクール)」の紹介でした。
