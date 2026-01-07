今年行くべき旅行先に長崎・沖縄「旅行者が訪れる強い理由がある」 NYタイムズが選ぶ『2026年に行くべき52か所』
米紙が選んだ「今年行くべき場所」に日本からは「長崎」と「沖縄」の2か所が選ばれました。
アメリカの有力紙のニューヨーク・タイムズが世界各地の旅行先の中で「2026年に行くべき52か所」を発表しました。
日本から選ばれたのは、寒い冬にしみる名物のちゃんぽんでお馴染みの長崎。行くべき場所、17番目に選出されました。
長崎在住
「うれしい。これでまた観光客が増えて、適度に増えてオーバーにならない程度に」
ニューヨーク・タイムズは、1945年の原爆投下でも市の中心部は壊滅を免れたと説明。「核拡散の脅威が世界中に広がる中、旅行者が訪れる強い理由がある」と評価しています。
日本からは、さらにもう1か所。美しい海や地元グルメも堪能できる沖縄も、46番目に選ばれました。
ニューヨーク・タイムズが注目したのは「首里城」。2019年の火災で焼失したものの、今年秋に再建工事を終える予定だと説明しています。
玉城デニー沖縄県知事
「これからも選ばれる観光地として『質の高い観光地』を目指し、がんばっていきたい」