米紙が選んだ「今年行くべき場所」に日本からは「長崎」と「沖縄」の2か所が選ばれました。

アメリカの有力紙のニューヨーク・タイムズが世界各地の旅行先の中で「2026年に行くべき52か所」を発表しました。

日本から選ばれたのは、寒い冬にしみる名物のちゃんぽんでお馴染みの長崎。行くべき場所、17番目に選出されました。

長崎在住

「うれしい。これでまた観光客が増えて、適度に増えてオーバーにならない程度に」

ニューヨーク・タイムズは、1945年の原爆投下でも市の中心部は壊滅を免れたと説明。「核拡散の脅威が世界中に広がる中、旅行者が訪れる強い理由がある」と評価しています。

日本からは、さらにもう1か所。美しい海や地元グルメも堪能できる沖縄も、46番目に選ばれました。

ニューヨーク・タイムズが注目したのは「首里城」。2019年の火災で焼失したものの、今年秋に再建工事を終える予定だと説明しています。

玉城デニー沖縄県知事

「これからも選ばれる観光地として『質の高い観光地』を目指し、がんばっていきたい」