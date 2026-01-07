ワンコに「伏せ」と言ったら、予想外のポーズを見せて…？投稿は記事執筆時点で184万回再生を突破し、「可愛いは正義」「面白すぎる」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：犬に『伏せ』と指示したら→自信満々で見せた『思っているのと違う体勢』】

ワンコに「伏せ」をさせたら…

TikTokアカウント「0824happycherry」に投稿されたのは、ポメラニアン×トイプードルのMIX犬「ハッピー」ちゃんに伏せを披露してもらった時の様子です。まず飼い主さんが「お座り」と言ったら、ハッピーちゃんはすぐに指示に従ったそう。真剣なお顔から、やる気が伝わってきます。

準備万端のようなので、続けて「伏せ」と指示する飼い主さん。するとハッピーちゃんは勢いをつけるように前足を上げてから前方に伸ばし、体を低くして伏せを披露！

まさかの体勢に爆笑！

ところが伏せているのは上半身だけで、なぜかおしりは高く上がっているハッピーちゃん。これは伏せというよりも、犬が誰かを遊びに誘う時によく見せる「プレイバウポーズ」なのでは…。予想外の体勢に、思わず笑ってしまいます！

飼い主さんも「何してんの」と笑ってしまったのですが、ハッピーちゃんは「何って、伏せですけど？」と言わんばかりに堂々としたお顔をしていたとか。どうやらこのポーズが伏せだと本気で思っているよう。勘違いしているのに自信満々なところも、可愛すぎるハッピーちゃんなのでした。

この投稿には「これは菜々緒ですねｗ」「戦闘ポーズだ笑」「クラウチングスタートw」「可愛すぎる」「必死で愛らしい」「逆にこれでいい」「まちがいなくふせでOK」といったコメントが寄せられています。

別バージョンの「伏せ」も可愛い

別の日にも、ハッピーちゃんが伏せを披露する様子が投稿されています。この時も飼い主さんが「伏せ」と言うと、ハッピーちゃんは「えいっ」と前足を上げたそう。そしてそのまま後ろ足だけでぴょこぴょこと前進し、飼い主さんのそばに来て軽く前足を伸ばしながらドヤ顔！

やっぱり伏せてはいませんが、あまりにも可愛いので褒めてあげたくなってしまいます。これからもハッピーちゃんは個性的な伏せを披露して、人々に笑顔を届けてくれることでしょう。

ハッピーちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「0824happycherry」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「0824happycherry」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。