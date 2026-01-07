犬が『飼い主を探している』ときの行動５選

飼い主が別の部屋に行ってしまったとき、あるいは留守番中など、犬は不安や寂しさ、心細さなどから飼い主の姿を探していることがあります。では、犬が飼い主を探しているとき、どのような行動をとっているのでしょうか。

1.キョロキョロ辺りを見回す

犬が飼い主を探しているとき、キョロキョロと辺りを見回すような仕草をみせます。これは、視覚で飼い主を探しているだけでなく、嗅覚で飼い主のニオイを探そうとしていると考えられます。

首を伸ばして上方向へと顔を向けて「飼い主さん、どこに行ったのかな？」「あっちかな？」と探す様子は、ひと目見ただけでも自分のことを探していると気づく人が多いでしょう。

2.落ち着きなく歩き回る

飼い主の姿が見えなくなると、落ち着きなく部屋の中をウロウロと歩き回るわんこも多くいます。これも飼い主がどこにいるのか探しているサインです。

特に、広い部屋や別の部屋への行き来を自由に許可されている犬は、「こっちかな？」「別の部屋かもしれない」と考えられる場所を隈なく探そうと室内を彷徨くことがあります。

3.「クゥーン」「ワォーン」と鳴いて呼ぶ

犬は仲間を探すとき、コミュニケーション方法の1つとして「遠吠え」「鳴く」という行動を取ります。現代、吠え癖を矯正された犬であっても、飼い主がいない寂しさを感じると「クゥーン」と鳴いたり、「ワォーン」と遠吠えすることも。

「飼い主さん、戻ってきて」「寂しいよ、どこに行ったの？」という気持ちを込めて、近くにいない飼い主を呼び戻そうとしているのです。

4.じっと立ち止まって耳を澄ます

辺りをキョロキョロと見回していたかと思えば、突然動きを停止させて、じっと同じ体勢のまま固まっていることはありませんか。これは、じっと立ち止まることで、自分から出る音を極力減らし、辺りの音を聞き取っている最中です。

視覚的な情報では飼い主を見つけることができない状況で、優れた聴覚を利用して飼い主を探そうとしているのでしょう。近くから飼い主の出す音が聞こえないか耳を澄ませているのです。

5.空中や床のニオイを嗅ぎ回る

愛犬がなぜか顔を上げて空中をクンクンと嗅いでいる姿を見たことはありませんか。または、何もない床のニオイを嗅ぎ回っている姿を見たことがある飼い主は多いでしょう。

これは、視覚や聴覚ではなく、嗅覚で飼い主の痕跡を追っているサインです。飼い主がいつ、どこを通ったのかをニオイから探ることで、現在近くにいるのかいないのかを見極めていると考えられます。

不安な気持ちを落ち着かせるコツ

犬が飼い主を探しているときは、不安や寂しさ、心細さを感じていることが多いです。そんな愛犬の不安な気持ちを落ち着かせるには、以下のような行動が効果的です。

そばに近寄り包み込むように撫でてあげる 柔らかい声音で言葉をかけてあげる 遊びや散歩で気を紛らわせてあげる 留守番中は暇つぶしできるおもちゃを用意する 飼い主のニオイがついた衣類などを与える

飼い主が在宅しているときは、早めに愛犬の元へと戻り、近寄って撫でたり声をかけたりしてあげましょう。体を密着させることで、より安心感を与えることができます。

留守中にペットカメラなどで飼い主を探している様子が映っている場合は、寂しさを紛らわせるアイテムを準備しましょう。暇つぶしになる知育玩具や飼い主のニオイがついた古着などを与えると、夢中になって気が紛れたり、多少安心感を得ることができます。

まとめ

いかがでしたか。犬が飼い主を探しているときは、紹介したような行動をとっていることが多いです。サインを見逃さず、少しでも早く愛犬の元へと駆けつけ、不安を解消してあげましょう。