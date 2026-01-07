ガールズバンドの祭典イベントを各地で展開している『#楽園収穫祭（らくえんしゅうかくさい）』が、ひな祭りである今年3月3日に3ピースガールズバンドを集めたライブ『#楽園収穫祭～三人官女ノ集イ』を下北沢MOSAiCで開催する。

『#楽園収穫祭』はインディーズ音楽プラットフォーム Eggsの主催のもと、2024年8月の第1回開催以来、昨年のひな祭りに東京、名古屋で2デイズライブを開催。10月には仙台のガールズバンド リリカルの2周年イベントをバンドと共催するなど、多様なスタイルでガールズバンドによるライブイベントを展開している。

5回目となる今回は、“3月3日ひな祭りは3Pガールズバンドの日”をスローガンに、全国の3人組ガールズバンドが集結。ティプシーズ、マリンブルーデージー、みじんこらっく、KIRIKABUの4組のライブに加え、オープニングアクトとして、山口県柳井市ふるさと観光大使の顔をもつサブマリンオルカ号のリンダが地元密着型のスペシャルパフォーマンスを行う。

来場者には全出演者の音源を収録したコンピCD-Rが特典として配布され、学生割引チケットも用意される。

