山形県内有数の豪雪地大蔵村の肘折温泉では、一年の無病息災などを願う新年の伝統行事が行われ賑わいをみせました。

【写真を見る】世代を超えた助け合いも...無病息災などを願う新年の伝統行事「さんげさんげ」 大学生も参加し白装束で街を練り歩く！（山形・大蔵村）

佐藤真優アナウンサー「肘折の冬の風物詩「さんげさんげ」です。白装束に身を包んだ地元の方や若者たちが街を練り歩いています」

新年の伝統行事「さんげさんげ」は無病息災や五穀豊穣を祈るもので江戸時代頃に始まったとされています。

「さんげ」とは、「懺悔」を意味する唱え言葉で、かつて修験者が出羽三山に向かう際に身のけがれを祓うためにこの行事を行っていました。

５年ほど前からは地域の伝統行事を広く伝えるために実行委員会と早稲田大学が連携し学生たちが参加していて、今年も９人の学生が街を練り歩きました。

■雪や伝統衣装に苦戦

雪深い肘折温泉街。慣れない雪や伝統衣装に苦戦する姿も。

学生「（Ｑ長靴とかは履きますか？）なかなか履かないです。小学校の時に学校に通うときに履いていたが、１０年ぶりくらい」

世代を超えた助け合いがあるのもこの伝統行事のいいところです。

横浜から「私は、肘折温泉の応援団。（地元ではなく）外から来ている。「さんげさんげ」があるんで、応援団だからちょっと来て、振る舞い酒のおこぼれにあずかっているだけです」

なんでも、１度見た「さんげさんげ」に魅了され、毎年この時期に肘折を訪れているということです。

横浜から「（年々）来るお客様が少なくなって、さびれている所もあるが、いつまでも残ってほしい温泉場ですよね。１番いい湯治場だと思う」

■酒を酌み交わし仲深まる

一行がおよそ一時間をかけて温泉街を周る中、地域の人たちは今年一年がいい年であるよう願いを込めて、お酒を振る舞います。

「大歓迎です。よく来てくれた。盛り上げてくれることは嬉しいこと」

酒を酌み交わし、すっかり仲も深まります。

佐藤真優アナウンサー「今から学生がほら貝に挑戦するそうです」

地元の人「やっぱり楽器やっている人は違うわ」

学生「トランペットをやっているものでして、完全に吹き方が一緒。一発でいけた」

■村の活性化に

大蔵村肘折でも人口減少が叫ばれる中、こういった関係人口を増やしていくことは、村の活性化につながります。

さんげさんげ実行委員会 大友久士 委員長「笑い・喜び・希望が持てる１年にしたい」

温泉地にちなんで去年の垢を落とすという意味も込められている「肘折さんげさんげ」。行事に参加した人たちは湯上りのように清々しい表情を浮かべ、山あいの温泉地には、日々の生活を祈るかけ声が響き渡りました。