金融資産5000万円・69歳男性「無借金で楽々生活」老後資金は1500万円程度でいいと思う理由
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、兵庫県在住69歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（68歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：兵庫県
リタイア前の職業：自営業・自由業
リタイア前の年収：600万円
現在の現預金：5000万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：国民年金の加入期間は不明、厚生年金120カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：約2万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入9万円、家賃収入18万円
配偶者の年金や収入：年金10万5000円
支出：15万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答しています。
老後は「夫婦で平屋70坪の一戸建てに住み、無借金で、支出は月15万円で楽々生活」できていると、現状に特段の不満はない様子です。
「生きるためにまず必要なのは食費。衣類や住居は質素でよい」という考えのもと、今の住居は「25歳の時に築50年の住宅を300万円でキャッシュで購入」。堅実に貯蓄を進め、「50歳の頃の貯蓄額が1500万円。貧しさを補うためには、自分自身が賢く生きるしか道がないと思って頑張ってきた」と振り返っています。
現在は目標額を大きく超える資産を保有しているものの、実際のところ老後資金は「1500万円」程度でもよかったのでは、と感じているとのこと。
というのも、ひと月の収支については「夫婦の年金収入が18万円ほど、賃貸収入が18万円、自身のアルバイト代が9万円ほど。それに対して、食費は8万円、光熱費は3万円、その他の支出が4万円ほど。毎月黒字で、蓄えが増えている」と投稿者。
加えて、「農家や漁師の手伝いをして、野菜や魚を現物支給でもらえる。余ったら近所にお裾分けする」と、地域との助け合いによって、収支にはさらに余裕が生まれている状況のようです。
その理由について、「昭和30年代の日本では、年金制度が現在のようには確立されておらず、医療費が払えない方たちもいた。明治生まれの親世代を支えるために、現役世代が中卒で都会に働きに出て、毎月仕送りしていた時代もあった」と考えると、恵まれているとコメント。
それに比べて「今の日本では生活保護を受けている人も無料で入院できるし、素晴らしい。夫婦で毎月約18万円の年金が死ぬまでもらえることは、国に対しては感謝しかありません」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
