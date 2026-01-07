タレントの堀ちえみが7日に自身のアメブロを更新。用意していた愛犬たちへのお年玉を忘れていたことを明かした。

この日、堀は「すっかり忘れてしまっていました 早くに買って用意していたのに」と切り出し、「大掃除の時にきちんと片したから、余計に目につかなくなり、存在を忘れていたのかも知れない うふ。言い訳か笑」と、愛犬たちへのお年玉を忘れていたことをお茶目につづった。

続けて、「匂いで自分たちのだとわかるようだ えらい!!!」と、用意したお年玉に鼻を近づける愛犬の写真を公開。

お年玉の袋に「それぞれ名前を書いて。しかし…それぞれが欲しがり、収拾がつかない」と困惑する様子をつづった。

その後、「仕切り直して、おすわりしてね」と続け、1匹ずつ順番にお年玉をあげた様子を写真とともに報告。

また、「中身はドライささみ」だと明かし、「小さくて食べやすいみたい 美味しいのか、パクパク食べていました」と満足げにつづった。「せめて7日までに思い出して、良かった」と安堵した様子を見せた。

最後に、堀はお正月飾りの片付けについても言及。

「7日に外すという説と8日に外すという説のふた通りあり、どちらが正しいのか?!」との疑問を明かし、「今まで7日だと思っていたけれど、調べてみたらふた通り説があり、悩み始めてしまいました」と読者へ問いかけ、ブログを締めくくった。