ドラゴンズ、ルーキーたちの寮生活が始まります！

【写真を見る】ルーキーが寮に持ってきたのは…｢ママのハンバーグ｣ パーマをあてて気合十分の選手も 去年のドラフトで入団した9人が入寮 ドラゴンズ

名古屋市内にあるドラゴンズの選手寮「昇竜館」。去年のドラフトで入団したルーキー9人がきょう続々と入寮しました。

気合を入れてやってきたのは、ドラフト4位の高校生・能戸輝夢選手。



（ドラフト4位・能戸輝夢選手）

「直毛だったのでパーマをかけて、いい見栄えにしてきました」

真っすぐ伸びていた髪の毛にパーマをあて、大人っぽい仕上がりに！

1か月前はパーマがかかりにくいと心配され…

（ドラフト1位 中西聖輝投手 去年12月）「いいな、カツンいってんな。めっちゃ直毛やな」

（ドラフト6位 花田旭選手）「パーマがかかりにくい毛してる」

（中西投手）「かからんで…」

1か月前は、パーマがかかりにくいのではと心配されていましたが、納得の仕上がりになったようで、プロ入りへの気合も十分です。



（ドラフト4位・能戸輝夢選手）

「100点かなと思っています。まずは少しでも早く1軍でプレーできるように日々の練習を頑張っていきたい」

「ママのハンバーグ。夜中に作ってくれました」

一方で、寮にこんなものを持ってきた選手も…



（ドラフト5位 新保茉良選手）

「ママのハンバーグ。夜中に作ってくれました」

大好物ママのハンバーグとともに名古屋にやってきたのは、ドラフト5位・新保茉良選手。

（新保選手）

「兄弟3人ともプロ野球選手になるというのが夢だったんですけど、お兄ちゃんがなれなかったので、自分が（プロ）第1号として入ったので、活躍できるように頑張ってほしいと（ママに）言われました」

まさかのハプニングが…

そして、ドラフト1位・中西聖輝投手は…



（ドラフト1位・中西聖輝投手）

「枕と布団を持ってきました。自分の体の特徴に合ったような布団を作ってもらったので、気持ちよく寝られると思います」

しかし、ハプニングが！

（中西投手）

「枕の段ボールだけ届いていなくて。いま色々探しているんですけど…」

Ｑ.いったん初日は枕なし？

「枕なしになりますね、このままやったら…」

出鼻をくじかれ、苦笑い。

（中西投手）

「気迫あふれるピッチング、勝ちに徹した投球が自分の持ち味だと思うので、発揮して頑張りたい」

期待のルーキーたちは、このあと合同自主トレを経て2月の沖縄キャンプにのぞみます。