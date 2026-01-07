これは6日午後6時20分ごろ。伊那市の上空でテレビ信州のカメラマンが撮影した映像。



光が夜空に一列に並び輝いています。



流れ星や隕石などとは異なり2分ほど 光り続けて消えていきました。



この光の群れは6日、全国各地で相次いで目撃！果たして、この正体とは…。



天文に詳しい信州の専門家は。



国立天文台 野辺山宇宙電波観測所 西村 淳 所長

「あれは人工衛星で“スターリンク”という宇宙から電波を出して地球と通信をするというそういった人工衛星の打ち上げの時だったんですけどそれが見えたということになります」





光の正体はアメリカの実業家イーロン・マスク氏が率いる企業「スペースX」が日本時間の今月4日に、フロリダから打ち上げたロケットに搭載されたスターリンク衛星29基でした。列を作りまるで銀河鉄道のような姿から“スターリンクトレイン”とも呼ばれています。国立天文台 野辺山宇宙電波観測所 西村 淳 所長「（きのうは）時間帯も良くて あの線が密につながっていたからすごく目立ったということだと思いますね。だからすごい見応えが良かった」「スペースX」によりますと、スターリンク衛星は地球に非常に近い高度およそ550キロを周回し6750基以上の衛星が運用されています。このスターリンク衛星が支えているのは、今の私たちの生活に欠かせないものです。国立天文台 野辺山宇宙電波観測所 西村 淳 所長「お家のワイファイっていうのが 一番多いんですけど最近は携帯電話会社さんも携帯電話で直接そのスターリンクと通信できるようなサービスを始めて圏外がなくなるとかってキャンペーン張っておられる会社もありますね」地上の通信環境に左右されずインターネットを利用できることから長野県は災害時に活用するためスターリンクの通信機器を県内10か所に設置しています。夜空を懸けるスターリンク衛星。「スペースX」では今後もスターリンク衛星を飛ばす予定で軌道や時間帯が合えば再び見える可能性があるということです。