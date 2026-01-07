栃木県の県立高校に通う男子生徒が、別の生徒に暴行を加える動画がSNSで拡散されている問題で7日、県の教育委員会が記者会見を開き、これからの対応や問題の余波について語りました。

■「本校の生徒で間違いない」事実関係認める

栃木・福田富一知事

「絶句しました。卑怯（ひきょう）者、弱い者いじめはやめろと、まずそう思いました」

「卑怯者」。栃木県の福田知事が強い言葉で断じたのは、県立高校で発覚した生徒間の暴力についてです。

きっかけとなったのは、SNSで拡散されている動画。映っていたのは、栃木県の県立高校に通う男子生徒。もう一人の生徒に対し、頭部を殴る、蹴るなど3回暴行を加える様子が記録されていました。

男子生徒が通う学校は日本テレビの取材に対し、「本校の生徒で間違いない」と事実関係を認めました。

男子生徒が通う県立高校

「今回の件は身体的な苦痛が伴うもので、暴力事件の疑いであるとも認識しています。このような形でご迷惑をおかけし誠に申し訳ありません」

学校側は、「いじめ」の疑いにとどまらず「暴力事件」の可能性もあるとの認識も。加害生徒への処分については、明言を避けました。

ネット上で拡散が続く中、学校は8日、始業式を迎えます。緊急の全校アンケートを実施し、動揺する生徒たちのケアと実態把握を急ぐ方針です。

■県教委が会見 “加害生徒の特定”にも言及

県の教育委員会は7日午後、会見を開きました。

栃木県教育委員会

「安全安心であるべき学校でこのような事態が起きたことについては、県教委としても大変重く受け止めております」

問題の余波は、無関係の生徒たちにも及んでいました。“生徒の安全”を考え、部活動の大会出場辞退にも発展しているといいます。

栃木県教育委員会

「誹謗（ひぼう）中傷が寄せられていることもありましたので、学校の生徒の安全を考えて、そういう判断（大会出場辞退）に至ったと」

SNSで過熱する“加害生徒の特定”についても言及しました。

栃木県教育委員会

「個人情報の重大な侵害であるというふうに捉えております。二次被害がないことを強く願いたい。対応につきましては、SNSの拡散につきましては県教委としての対応も難しいところなので、様々な策があるかよく検討したい」

■拡散や“いいね”が罪に問われるケースも…専門家指摘

拡散や“いいね”が罪に問われるケースもあると、専門家は指摘します。

SNSの特性に詳しい国際大学・山口真一准教授

「（拡散した）その動画を見た人が個人攻撃する・侮辱する・名誉を傷つける、そういったことになれば当然、侮辱罪・名誉毀損（きそん）罪。自分たちが気軽に正義感からした攻撃が、自分たちにかえってくる可能性も。投稿する前に一呼吸置いて、個人攻撃になっていないか、個人情報の拡散につながっていないか、そういったことをしっかり考えてから投稿することが大事」

新学期を目前にした生徒たちに降りかかった問題。警察によりますと、関与したとみられる生徒は事実関係を認め、「申し訳ないことをした」と反省する内容の話をしているということです。

警察は、暴行事件として捜査を進める方針です。