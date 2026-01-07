TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

コメの価格高騰、今年はどうなるのでしょうか？きょう1月7日は「七草の日」。七草がゆの無料配布には大行列。さらに、回転寿司は今週に入って食べ放題を開催。やはり、コメの需要は高いようです。