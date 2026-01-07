お笑いコンビ、「爛々（らんらん）」が、コンビのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「茶の間で爛々」を更新。

悪性リンパ腫という血液のがんが見つかり、そのあと脳炎も併発した、大国麗(おおくにうらら)さんと、相方の萌々(もも)さんが登場。

大国麗さんは、病気の内容や体調、更に「2年以上の記憶」が飛んでいることなどを明かしました。



【写真を見る】悪性リンパ腫と脳炎を併発 【 爛々・大国麗さん 】 「2年以上の記憶、飛んでしまってます」 舞台に立つことが「１番のリハビリ」 相方・萌々さんと動画でコメント





お笑いコンビ「爛々」は萌々さんと、大国麗さんによる女性コンビ。

2017年の結成以来、賞レースや劇場などで活動。2022年には「女芸人No.1決定戦 THE W 2022」の決勝に進出するなど活躍していましたが、2023年8月に大国麗さんが体調不良による休養を発表。萌々さんがピンでの活動を続けていました。





２０２５年１２月２７日のライブでは、萌々(もも)さんの単独ライブを開催し、休養していた相方・大国麗(おおくにうらら)さんが、サプライズで登場し、舞台復帰となりました。

そして、萌々さんは「大国に悪性リンパ腫という血液のがんが見つかり、そのあと脳炎も併発した」と、大国麗さんの体調に関して明かしていました。





大国さんは2023年の夏、8月頃に体調を崩し始めました。萌々さんは「うーちゃん（大国麗さん）当時から結構体調ね、ちょっと崩してはいたんですよ。あの、熱出ててそう、お熱出ててん」と当時の状況を振り返ります。

その後、大国麗さんは「悪性リンパ腫」と診断されました。萌々さんは「まず最初に分かったんが、悪性リンパ腫」と病状を説明。更に脳炎も判明したと言うことです。





病気の影響で、大国麗さんは、2年以上の記憶が飛んでしまったといいます。「脳のね、影響とかで、2年以上の記憶ちょっと飛んでしまってますっていうね。だから正直Wのこととか、爛々・萌々が新しい、黒の衣装・ズボンになった時とかの記憶はなかったり」と萌々さんは語りました。

萌々さんは、大国麗さんが抗がん剤治療を受けた時の状況を明かし、その影響で「免疫力とかもぐーんと下がっちゃう」「口の周りにヘルペスとかできたり」「髪の毛も抜けてしまったり」と、説明しました。



萌々さんは、現在の大国さんの症状について「高次脳機能障害」があるため、「喋るテンポがちょっと遅かったり」するといいます。また「後天性のてんかん」の症状についても明かされました。







復帰について、萌々さんは「芸人のみんなも言ってくれたけど、1番のリハビリやと思うねん。舞台に立つっちゅうことが」と語り、「（ライブの）エンディングとか、オープニングにちょっと一緒に舞台立ってとか、そっから始めていこうかなと思ってます」と前向きな姿勢を見せました。







【 爛々・プロフィール 】

◆萌々(もも) ◆ 左

性別：女性

生年月日：1997年11月28日

身長/体重：158cm /50kg

血液型：O型

出身地：大阪府 大阪市

趣味：勝負をする事、負け戦の中で勝つ事、会員登録の個人情報を記入する、絵を描く、好きな服を着る、 お酒を飲む、アウトドア、熱く語り合う

特技：魚をさばけます、トランペット吹けます(歴10年)、空手初段、 絵を描く、デザインや動画編集、 激安の服を着こなす

出身/入社/入門：NSC39期



◆大国麗(おおくにうらら) ◆ 右

生年月日：1990年09月24日

身長/体重：150cm /42kg

出身地：京都府 京都市

趣味：お洒落、おもしろ消しゴム収集、お母さんと過ごす、お風呂で歌を歌う、テレビ鑑賞、映画鑑賞

特技：お洒落、服を売る、お化粧、歌を歌う、京都のいいとこ紹介、美容院でひと言も喋らずにいられる、ペルシャ絨毯の良し悪しを見分けられる

出身/入社/入門：NSC39期



