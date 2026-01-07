»Ò¤É¤â¤Îµã¤À¼¤ÇÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¡ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆADHD¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿30Âå¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¡¡ÖÊì¿Æ¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÀÕ¤áÂ³¤±¤¿Æü¡¹¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢2ºÐ¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡Ë¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿Èà½÷¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤È²È»ö¤ÎÎ¾Î©¤ËÆü¡¹¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀöÂõÊª¤ò´³¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬µã¤¤¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÍ¼Êý¡£¤´ÈÓ¤Î½àÈ÷¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤Ê¤Î¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬µã¤¯¤ÈÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÍ½Äê¤¬Êø¤ì¤ë¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Æ¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤ä¹©É×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þÁ±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯Ã£ÆÃÀ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö»Ò°é¤Æ¤ÎÊÉ¡×¡½¡½¤è¤¯¤¢¤ë4¤Ä¤Îº¤¤ê¤´¤È
È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Æ¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö»Ò°é¤Æ¤ÎÊÉ¡×¤Ï¡¢¼ç¤Ë4¤Ä¤Îº¤¤ê¤´¤È¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦´¶³Ð²áÉÒ¡Ãµã¤À¼¤äÁû²»¤¬¶ìÄË¤Ë¤Ê¤ë
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤À¼¡¢¿©´ï¤Î²»¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¡Ä¡Ä¡£º³ºÙ¤Ê»É·ã¤Ç¤â¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¿ÈÂÎÅª¶ìÄË¡×¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ËÎä¤¿¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¦¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ÎÆñ¤·¤µ¡ÃÆ±»þ¿Ê¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾Ç¤ê
¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµã¤¯»Ò¤É¤â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤éÀöÂõÊª¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡Ä¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤éºî¶È¡×¤¬¶ËÃ¼¤Ë¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸úÎ¨¤¬°¤¤¡×¤È¤´¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¦Í½Äê³°¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¼å¤¤¡ÃµÞ¤ÊÊÑ¹¹¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Î°ú¤¶â¤Ë
¡Öº£Æü¤ÏÊÝ°é±à¤Î¤ª·Þ¤¨¤¬Áá¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ï¢Íí¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¡¢º®Íð¤ÈÉÔ°Â¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤Í×°ø¤Ç¤¹¡£
¢¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¡Ã»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¶ì¤·¤µ
È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Æ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉ½¾ð¤äÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤«¤é´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¡ÖÎä¤¿¤¤¿Æ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢¸ÉÎ©´¶¤¬¿¼¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤òÁý¤ä¤¹¹©É×¡½¡½²ÈÄí¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÂÐ½èË¡
»Ò°é¤Æ¤ÎÊÉ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¹©É×¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐ½èË¡¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤È»ë³Ð»Ù±ç¥Ä¡¼¥ë¤Î³èÍÑ
Ä«¡¦Ìë¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¢¤È5Ê¬¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¡×¤È¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¸«ÄÌ¤·¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë·Á¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤â»Ò¤É¤â¤âÍî¤ÁÃå¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ç¤¤¿¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤ÎÌÀ³Î²½
¡Ö²È»ö¤Ï»ä¤¬Á´Éô¡×¡Ö°é»ù¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼êÊü¤·¡¢¤É¤Î»þ´Ö¡¦¤É¤Îºî¶È¤òÃ¯¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤«¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê»öÂÖ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»æ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÌ£Êý¤Ë¡½¡½»Ù±çÀ©ÅÙ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑË¡
¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¦ÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¼«¼£ÂÎ¤ÎÊÝ°é±à¤äÇ§Äê¤³¤É¤â±à¤Ç¤Ï°ì»þÍÂ¤«¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï°é»ùÁêÃÌ¤ä¿Æ»Ò¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ÏµÙ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÂè»°¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊSOS¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¦È¯Ã£¾ã³²¼Ô»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÁêÃÌ
ÀìÌç¿¦¤¬¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ä´Ä¶Ä´À°¤ÎÊýË¡¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Æ¼«¿È¤¬ÁêÃÌ¤ËË¬¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡½¡½¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡×»Ò°é¤Æ¤Î¤¹¤¹¤á
È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Æ¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¦¡Ö´°àú¤Ê¿Æ¡×¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤
È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Æ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëº¤Æñ¤Ï¡¢ÅØÎÏÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤´¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤È´Ä¶¤È¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Ç¤¹¡£¡ÖÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡×¤È¡Ö¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¡×¤òÀµ¤·¤¯¶èÊÌ¤·¡¢ ¶ì¼ê¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡È»ÅÁÈ¤ß¡É¤ä¡ÈÂ¾¼Ô¡É¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£
¢¦»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¼å¤ß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶¯¤ß¡×
Íê¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ù±ç¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¤³¤½¡¢Ä¹¤¯»Ò°é¤Æ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Î¾ðÊó¸ò´¹¡¦¸ÉÎ©´¶¤Î²ò¾Ã
°ì¿Í¤ÇÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãç´Ö¤ÈÇº¤ß¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤é¤·¤¤»Ò°é¤Æ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÂ¾¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎÅö»ö¼Ô²ñ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¬¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ë
È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Æ¤¬´¶¤¸¤ëÇº¤ß¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤»Ò°é¤Æ¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¡£¤½¤Î°ìÊâ¤¬¡¢Æ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÃ¯¤«¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï½½Ê¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë