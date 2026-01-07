気象庁によりますと、日本海北部の低気圧が急速に発達しながら今夜（7日）北日本へ進み、前線があす（8日）にかけて北～西日本を通過します。

11日（日）～12日（月）にかけて「日本海側を中心に大雪」の見込み 西日本の平野部でも降雪予報【気象庁早期天候情報/雪雨シミュレーション/7日午後8時更新】

このため、北～西日本ではあす（8日）にかけて落雷や突風、ひょう、急な強い雨に注意、局地的には竜巻などの激しい突風に注意が必要だとしています。

また、日本付近は8日～9日前半は冬型の気圧配置が強まります。北日本にはー12℃～－18℃、東日本にはー9℃前後の寒気が流れ込む影響で、降雪が強まり大雪になるところがあります。

北日本～東日本では大雪による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意が必要だということです。

【画像①】はあす（8日）午前9時の予想天気図です。

早期天候情報「著しい降雪のおそれ」

また、気象庁は今月5日、降雪に関する早期天候情報を発表しています。



それによりますと、今月12日（月）頃から日本海側を中心に大雪のおそれがあるということです。



雪と雨のシミレーションをみると、11日（日）～12日（月）にかけて日本海側を中心に大雪、西日本の平野部でも雪の予報となっていて、今後の気象情報に注意してください。



【画像②】は気象庁発表「早期天候情報」です。

今後の気象情報に注意してください。