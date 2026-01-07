【義母…コソコソ月2万】禁止よりまずは理解！「月5万の嫉妬」から反省へ＜第12話＞#4コマ母道場
夫婦のお小遣い事情は、家庭によってさまざまです。毎月決まった額をお小遣いにするご家庭もあれば、収入から一定額を家計に入れ、残りを自由に使うというご家庭もあるでしょう。お小遣いのかたちは本当にそれぞれ。今回は、そんな「夫婦のお小遣い」をめぐるお話です。主人公は、夫がお小遣いとは別に受けている“ある援助”がどうしても気に入らないようで……！？
第12話 ごめん！！
【編集部コメント】
アカネさん、無事素直に謝ることができました！ ユウノスケさんは今日もアカネさんに怒られるとばかり思っていたようで、完璧に拍子抜けしています。一般的な家庭と比べながら決めたお小遣いでしたが、労働環境を加味する必要があったことは、ユウノスケさんが一番考えてほしかったこと。「ごめん」の言葉より、アカネさんからの理解を得られたことがユウノスケさんとしてはかなり嬉しかったようです。ユウノスケさん、アカネさんの謝罪にどう返すのか気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか
