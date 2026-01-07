＜発達障害ではないが＞行動やルールの理解が遅く友達に嫌われる。親はサポートとして何ができる？
子どもには個性があり、なかには行動がゆっくりだったり、学校や友達となじめなかったりする場合もあるでしょう。ママスタコミュニティのあるママもわが子のことで悩んでいるようで、こんな相談が寄せられています。
『小学3年生の子どもは、行動が遅く、遊びのルールなどもあまり理解できず、どこに行っても嫌われるみたいです。今日、泣きながら「僕なんかいなくなればいいんだ」と話してきました。「でも学校には言わないで」とも言います。いじめではなく、単に誰も仲よくしてくれないみたいです。小さい頃から発達障害を疑うくらい、何をやらせても遅く、物覚えも悪いです。他害はありませんが、人をイライラさせます。検査を受けても、発達障害の診断はおりません。親としてどうしたらいいでしょうか？』
仲間外れを指示する、ボス的存在がいる？
『男子グループみたいなものはできている？ うちの子のクラスは男子でもグループができていて、さらにそれを束ねるボス的存在の子がいて、その子が行動の遅い子などを裏ではじいたりしていた』
クラスに男子のグループができていて、そこに入れてもらえない状況なのかもしれません。特にボスのような存在の子がいると、その子の指示で仲間外れが起きている可能性もあります。子どもが「学校には言わないで」と言うのは、ボス的存在の子が怖いからではないでしょうか。投稿者さんはいじめはないと考えていますが、実はそうではないかもしれません。もう少し詳しく、子どもに事情を聞く必要がありそうです。
専門家へ相談してみたら？アドバイスや学校との連携も
『児童発達支援センターに行く。診断がおりる前でも、傾向があれば学校と連携してくれると思う。うちがまだ病院受診待ちでこの状態』
『スクールカウンセラーに相談してみたら？ 的確な意見をくれるから参考になるし、何かあってもすぐ行動異変に気づいてくれると思うよ』
児童発達支援センターは、専門的な知識を活かして、地域の障害児やその家族からの相談を受けつけたり、援助や助言などを行ったりする施設です。発達障害の診断がおりていなくても相談ができるかもしれませんから、自治体に問い合わせてみるのもよいですね。またスクールカウンセラーが来校する機会があるならば、相談をするのも一つ。投稿者さん1人で悩むよりも、専門的な知識を持っている人に相談して、アドバイスをもらうことも考えたいですね。
遊びのルールを丁寧に教えていこう
『ルールを守れるようにしたら？ 少しずつでも守れるようになれば、仲よくなれるのでは？』
『友達との接し方や遊ぶときのルールなどを少しずつ教えてあげたらいいんじゃない？』
投稿者さんの子どもは遊びのルールが理解できないために、友達から一緒に遊ぶのを拒否されてしまうのかもしれません。そうならないためには、まずは遊びのルールを親からも丁寧に教えることが大切ではないでしょうか。時間がかかって根気が必要かもしれませんが、何度も伝えれば、だんだんと子どもも理解できるようになるかもしれません。ルールが守れたら、友達も遊びの輪の中に入れてくれるのではないでしょうか。
周囲になじめず悩む子ども。まずは親が肯定してあげたい
『自分の子どものことを、どこに行っても嫌われるなんて言うのはやめよう。親がそんな感じでは居場所がなくなってしまうよ。投稿者さんは子どものいいところを伸ばしてあげる努力をしようよ。なんだか切なくなってくるよ』
『まず生きづらい思いをしているのはわが子だと理解したら？ 小3で「僕なんかいなくなれば」と言う環境は異常だし、切ない』
投稿者さんが子どもの様子について、「いつも行動が遅く、どこに行っても嫌われる」と綴っています。でも、子どものことを最も理解して受け入れるはずの親がそのような表現をするのは、子どもがあまりにも不憫ではないでしょうか。まるでわが子を突き放しているかのように感じたママたちもいます。
子どもは学校で友達関係に悩み、投稿者さんに相談しています。投稿者さんとしては発達障害の診断もおりず、自分ではどうすることもできないと考えているのかもしれませんが、まずは子どもの辛さを理解してあげたいですね。その上でスクールカウンセラーや自治体に相談するのもよいでしょう。もちろん投稿者さん自身も悩み苦しんでいるはずです。でも、わが子をネガティブに表現することが、子どもに良い影響を与えるでしょうか。ポジティブに考えるのは難しいかもしれませんが、子どものいいところを見つけて伸ばすことを考えていけるといいですね。