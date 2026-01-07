¡ÖÊ¡²¬¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡×Ñ»¶ÌÍÚ¤¬¾Ò²ð¤·¤¿àÅ·¤×¤éá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¤¥«¤Î±ö¿É¿©¤ÙÊüÂêÂç´¿´î¡ª¡×¡ÖÊ¡²¬¹Ô¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¿©¤Ù¤è¤¦¡×
Ê¡²¬¸©Æâ¤Ë8Å¹ÊÞ¡¢Ï¢Æü¹ÔÎó¤Î¿Íµ¤Å¹
¡¡¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Îà¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥Éá¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ñ»¶Ì¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÊ¡²¬¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÍÈ¤²¤é¤ì¤¿Ç®¡¹¤ÎÅ·¤×¤é¤¬ÏÃÂê¤Î¡¢Ï¢Æü¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¿Íµ¤Å¹¡ÖÅ·óÏÍå½è¤Ò¤é¤ª¡×¡£¡¡µû¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤ÎÅ·¤×¤é¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Çº£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤ÙÊüÂê¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥«¤Î±ö¿É¤ò¡¢ÇòÊÆ¤È¤È¤â¤Ë´®Ç½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£ËþÂ¤²¤Ë×ò¹û¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÑ»¶Ì¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¥¤¥«¤Î±ö¿É¿©¤ÙÊüÂêÂç´¿´î¡ª¡×¡ÖÊ¡²¬¹Ô¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¿©¤Ù¤è¤¦¡×¡ÖÅ·ÉØÍåÍè¤ëÁ°¤Ë±ö¿É¤Ç¤´ÈÓ¤¬½ª¤ï¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬È¿¶Á¤È¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£