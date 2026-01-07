¡Ö¹â¹»¶µ»Õ¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¡ÄºòÇ¯¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ËÆÍÁ³¤Î·ëº§È¯É½¡ª¿Íµ¤½÷Í¥à50ºÐ¤Î¶á±Æá¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö±ó»³·Ê¿¥»Ò¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ú¤¬¤¢¤ë¡×¤ÎÀ¼
º£¤Ç¤Ï24ºÐÂ©»Ò¤ÎÊì¤Ë¡ÄÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È¼Ì¤ëÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡1993Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¹â¹»¶µ»Õ¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿50ºÐ½÷Í¥¤ÎàÍÅ±ð¤Ê¶á±Æá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆîæÆÂÀ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï±ó»³·Ê¿¥»Ò¡£ºòÇ¯11·î20Æü¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ö¿·ÀñÁÈÆüµ ¿ÑÀ¸¤Î¤Û¤¿¤ë¡×¤Ç2¿Í¤Ï¶¦±é¡£±ó»³¤¬Æî¤ÎÏÓ¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ó»³¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ú¤¬¤¢¤ë¡Ä‼¡×¡Ö±ó»³·Ê¿¥»Ò¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡±ó»³¤Ï90Ç¯¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥ß¥í¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£93Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö¹â¹»¶µ»Õ¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÇðÌÚËúÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¾Ð¤¦¸¤¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢98~2003Ç¯)¤Ë¤â½Ð±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï01Ç¯¤Ë26ºÐ¤ÇÌ¤º§¤Î¤Þ¤ÞÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£ºòÇ¯¡¢±ó»³¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë5·î16Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£