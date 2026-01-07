九州国際大は7日、サッカー部のDF田島竣生（4年）とFW橋本淳史（同）が日本フットボールリーグ（JFL）のブリオベッカ浦安・市川に加入すると発表した。

佐賀県出身で179センチ、75キロの田島は、ヘディングや対人守備に優れたセンターバック。鹿島高（佐賀県鹿島市）から九州国際大に進み、昨年の九州大学リーグは全18試合に出場してDFリーダーとしてチームを束ねた。

鳥取県出身で178センチ、74キロの橋本は、左右両足から繰り出すシュートや運動量、ロングスローが持ち味。米子北高から九州国際大に進み、昨年の九州大学リーグでは全18試合に出場し、リーグ6位タイの8得点をマーク。大学によると4年間で計30得点、10アシストを記録した。

ブリオベッカ浦安・市川は元日本代表の都並敏史監督が率い、昨年JFLで14勝10分け6敗の勝ち点52で3位に入った。

2人は7日に北九州市の九州国際大で会見。田島は「一つステージが上がり、今までより競争が激しくなると思う。その中でも培った経験と実力に自信を持ってプレーし、結果で恩返ししていきたい」と誓った。

橋本も「本当の勝負はここから。謙虚に泥くさく結果を残し、個人としてもチームとしても上を目指して頑張っていきたい」と意気込みを語った。