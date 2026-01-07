ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 熊本市中央区で異臭、ガス漏洩事故発生との通報により消防車出動 国… 熊本市中央区で異臭、ガス漏洩事故発生との通報により消防車出動 国府1丁目付近（1月7日午後7時10分ごろ） 熊本市中央区で異臭、ガス漏洩事故発生との通報により消防車出動 国府1丁目付近（1月7日午後7時10分ごろ） 2026年1月7日 19時35分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 熊本市災害情報メールによると、7日午後7時10分ごろ、同市中央区国府1丁目付近で、異臭またはガス漏洩事故が発生しているとの通報により消防車が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 福岡市城南区で福岡県警名乗り「静岡の事件で出頭して」「追われる側になってもいいのか」 住民の携帯に不審電話 熊本市の会社で社長装うビジネスメール詐欺か 「新プロジェクトのため」と称し専用SNS作るよう指示 口座情報の表示や送金させようとする 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護タクシー, 介護, 配線, デイサービス, 静岡, 老後, 神奈川, 工場, 老人ホーム, リペア工事