260万個を販売した「ミャクミャク焼き」が”ぼーろ”になって商品化へ　Web予約開始も、目標未達なら発売中止となる完全受注生産

目標未達なら幻に？「ミャクミャク焼きぼーろ」が完全受注生産で挑む再販

単なる再販ではありません。今回登場する『ミャクミャク焼きぼーろ』は、2026年1月19日までに目標注文数に達しなければ生産されないという、ファン参加型の「受注生産」モデルを採用しています。

万博会場で260万個を売り上げた実績を持つ「ミャクミャク焼き」を、サクサクのぼーろにアレンジし、ミャクミャクと焼き右衛門が描かれた限定缶に封入。コレクター魂をくすぐる仕様の詳細に迫ります。

（以下、プレスリリースより）

大阪・関西万博で大人気だった「ミャクミャク焼き」が「ミャクミャク焼きぼーろ」になって登場！らぽっぽファームの「ミャクミャク焼きぼーろ」オンラインで予約販売いたします！

累計260万個販売！大人気のミャクミャク焼きがぼーろになって全国へお届け♪

らぽっぽ・らぽっぽファーム【運営：白ハト食品工業株式会社（大阪府守口市、代表：永尾俊一）】は、 大阪・関西万博で大人気だった「ミャクミャク焼き」をサクサクに仕上げ「ミャクミャク焼きぼーろ」として、1月7日（水）午前9時より、らぽっぽファームオンラインストア（通信販売）にて予約販売いたします。

らぽっぽミャクミャク焼きぼーろ（プレーン）

らぽっぽミャクミャク焼きぼーろ（チョコ）

さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」 のオンラインストアにて、大阪万博で会期中累計260万個を販売し大人気だった「ミャクミャク焼き」がぼーろになって新登場いたします！

味はプレーンとチョコの2種類をご用意。“ミャクミャク”とらぽっぽ公式キャラクター“焼き右衛門（やきえもん）”がデザインされたオリジナル缶に入れてお届け♪

1月7日（水）より、らぽっぽファームオンラインストアにて予約販売を開始いたします。

関連URL：らぽっぽミャクミャク焼きぼーろ | 【公式通販】らぽっぽファームオンラインショップ

販売日：予約販売開始：2026年1月7日（水）午前９時〜

お届け予定：2026年4月以降順次お届け

販売場所：らぽっぽファームオンラインストア

https://www.lapoppofarm.shop/c/lapoppofarm/M-01

商品名：ミャクミャク焼きぼーろ8個入り※プレーンかチョコをお選びください

価格：1缶（プレーンorチョコ）税込 2,376円

【ご購入に関する注意事項】

※本商品は受注生産品になりますが、2026年1月19日（月）時点で目標数字に到達しない場合は受注生産が出来ません。

※受注生産が出来ない場合、ご注文は全てキャンセル・代金の払い戻しをさせていただきます。

※受注生産成立した場合、お届けは2026年4月以降順次お届けとなります。予めご了承ください。



上記ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。

■好評販売中！らぽっぽ ミャクミャク焼き＆ミャクミャクの”しっぽ”パイセット

万博会場で話題となった、あの「ミャクミャク焼き」がさらに美味しくなって新登場！！ご自宅で楽しめる冷凍スイーツになりました。

ふわふわしっとりに焼き上げた通常カラー(プレーン)とブラックカラー(チョコ)を組み合わせ、見た目でも楽しめる特別な詰め合わせに仕上げています。

お好みでらぽっぽ特製おいもホイップをつけてお召し上がりください。

セットには、ミャクミャクの”しっぽ”をイメージしたサクサク食感のらぽっぽ特製のパイも一緒にお届け♪

らぽっぽファームオンラインストアhttps://www.lapoppofarm.shop/c/lapoppofarm/M-04

さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」とは

らぽっぽファームはナチュラル＆ヘルシー＆ビューティーなさつまいもスイーツ専門店です。

ファーマー達が自社農園で心を込めて育てたおいもで、全国の皆様に笑顔と“ほっこり”タイムをお届けしています。

人気No.1の「ポテトアップルパイ」は、さつまいもの美味しさをまるごとぎゅっと詰め込んだ、素材本来の甘みを感じられる商品です。

しっとりさつまいもとシャキシャキりんごの相性抜群なロングセラー商品として愛され続け、オンラインストア（https://www.lapoppofarm.shop/）でもお買い求めいただけます。