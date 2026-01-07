全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は見附市の人気店が提供する原価を度外視した『デカ盛り原価丼』を紹介します。物価高の中でも「安くおいしく食べてほしい」という思いが込められています。

【桶屋美圭アナウンサー】

「今回ご紹介するのは、見附市の本町商店街にあるこちらのお店の人気メニューです」



見附市にある『海鮮・寿司処大漁』。県内だけでなく県外にもファンが多いというメニューが…





【お客】「僕は“デカ盛り”を頼んだ。皆さん、やっぱりデカ盛り？流石にね」「ボリュームがすごい」とSNSでも話題になっているのが『デカ盛り原価丼』。【大漁 橋本茶々 社長】「お客さんに安くおいしく食べてもらうために作った。『おいしかった』とか『安いけど大丈夫ですか？』と聞かれることが多い」もともと寿司職人だった前社長などが毎日、出雲崎町の市場に出向き仕入れているため、安くて鮮度抜群の魚を提供することが可能に。シャリも地元産のコシヒカリを使用していて、魚の味が引き立つようお酢の配合を調整しています。そこに乗せていくのはサーモンやブリになんと大トロまで、合わせて10種類のネタをたっぷり敷き詰めて完成。これで1800円という驚きの値段です。【桶屋美圭アナウンサー】「お皿にみっちりとネタが敷き詰められていて、とても華やか。どれから食べようか迷いますが、大トロからいただきます」その味は…【桶屋美圭アナウンサー】「幸せ。口の中に入れた瞬間、大トロのうまみがじゅわ～と溶け出していきます。シャリも酸味と甘味のバランスが絶妙で、しっかりとネタのおいしさを引き立ててくれます」続いてブリをいただきます。【桶屋美圭アナウンサー】「身がとてもやわらかい。脂もしっかりのっていて本当においしいです」あまりのボリュームにお客からも驚きの声が上がります。【お客】「思ったよりネタが多くて驚いている。普通のお店だと大くらいの量だなと。これで1800円は安いと思う」利益はほとんど出なくても「安くおいしく食べてほしい」という店側の思いが込められたデカ盛り原価丼。【大漁 橋本茶々 社長】「おいしいと思ってほしいし、見附のことをよく知ってもらえたらと思う」ネタの種類は日によって少し変わるそうですが、一つ一つのネタが分厚くて食べ応え抜群！食べきれなかった場合は容器を購入して持ち帰ることもできるということです。