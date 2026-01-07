¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¿¼¿å¿µ°ìÏº¡¡ÆÀÅÀÎ¨5°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡¡¡ÖÂ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡ÖÂè55²óÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï7Æü¡¢Í½Áª4ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£8Æü¤Î10¡Á12R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£¿¼¿å¿µ°ìÏº¡Ê45¡áÅìµþ¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î4R¤ò¥«¥É4¥³¡¼¥¹¤«¤é1Ãå¡£¥¤¥ó¤Î²¬ÉôÂçµ±¤¬2¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤Ã¤¿ÅÏÊÕ·ò¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Æ¡¢3¥³¡¼¥¹¤ÎÉÍÌîÃ«·û¸ã¤È¤Îº¹¤·¹çÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯ºÇÆâ¤ò¿¤ÓÀÚ¤Ã¤¿¿¼¿å¤¬2¥Þ¡¼¥¯Àè¼è¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Àá¤Ï±¿¤¬¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤¤¤¤¡£4ÆüÌÜ¤Ï¿¤Ó¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤Ã¤¿¤é¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÂ¤ÏÁ°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Â¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤ÎÎÉ¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁêËÀ¤Î63¹æµ¡¤Ï½øÈ×¤«¤é¤´µ¡·ù¡£½øÈ×¤«¤é¤¤¤¤¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï¤Ï11R2¹æÄú¡ÊÁ°È¾¤Î°ìÈÌÀï¤Ï1R5¹æÄú¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¸þ¤«¤¤É÷¤¬¿á¤¯2¥³¡¼¥¹¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤éÍ¥½Ð¤·¤¿¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡8Æü¤ÏËÌ´ó¤ê¤Î¥Û¡¼¥à¸þ¤«¤¤É÷¤¬¤ä¤ä¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢É÷¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºòÇ¯5·îÂ¿ËàÀî°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤¬½½Ê¬²ÄÇ½¡£1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¹ÅÆð¼«ºß¤ËÎ©¤Á²ó¤ê¤¿¤¤¡£