¡¡ºòÇ¯²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¡×¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê£´£²¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀ¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥¡Ê¸½¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï²¿ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¤Î¤³¤È¡£Ãæ´Ý¼«¿È¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¡Ö¤¿¤À¤Þ¤¢¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¶ËÏÀ¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÀèÇÚ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡Ê³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤Éà¤¢¤ì¥«¥Ã¥±¡Á¤Êá¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×Æ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¡££²£°£°£±Ç¯¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤Ï£°£¶Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢£Ê£ò¡¥»þÂå¤ÏÄ¹¤¤¡£
¡¡£Í£Ã¤Î³À²ÖÀµ¤«¤é¡Ö£Ê£ò¡¥¤Îº¢¤Ê¤ó¤«¡¢ÃåÂØ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿»þ¤Ë¡Ä¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥Ã¥¡¼¡Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê£Ô£Ï£Â£Å¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÂìÂô½¨ÌÀ»á¡Ë¤È¤«¤âÀèÇÚ¤¬¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÀµ·î¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢½é·Ø¤Ç²¿¤«½ê¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö£³¤«½ê¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤¬¤á¤Ä¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤á¤Ä¤¤¤«¤â¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸£²²ó°ú¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â°ìÈ¯¤º¤Ä°ú¤¤¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÃæµÈ¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ï¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡¡°ìÈÖ²È¤«¤é¶á¤¤½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼Â²È¤Î¶á¤¤½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÆ±°Õ¤òµá¤á¡¢¡Ö²¿¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£