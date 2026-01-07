あす8日から3学期が始まるというお子さんも多いと思いますが、冬休み最終日、今年の干支「ウマ」もいる平川動物公園もにぎわっていました。

冬休み最終日の7日、鹿児島市の平川動物公園には、たくさんの家族連れが訪れていました。

7日は「七草」ということもあり、国の天然記念物アマミノクロウサギの「テツコ」にこんなプレゼントが。

（飼育員）「お年玉イベントということで鏡餅風にしてみました」

春の七草のひとつ「ハコベ」とテツコの大好物というリンゴとサツマイモがお年玉として贈られました。

必死に食べる様子を子どもたちも凝視。

（子ども）「かわいく食べている（どんな音が出ていそう？）しゃぶしゃぶ」

（記者）「今年は午年、平川動物公園では3種類のウマに会うことができます」

こちらは「トカラウマ」。トカラ列島などで飼育される小型の日本の在来馬です。

（親）「きたよ」

（子ども）「こんにちは、草を咥えてきました。ちょっと大きく感じるな」

（子ども）「うわ、かわいい。ウマより足が速くなりたい」

（子ども）「かっこいい、ウマに乗りたい」

園で飼育される「コハル」は人懐っこい性格だそうです。

（記者）コハルさんの今年の目標は？

（トカラウマ「コハル」）「鼻息・・・」

そのほか、見られるのが、アフリカ南部に生息する「シマウマ」。

そして「ロバ」もウマ科に分類されます。

（飼育員）「日本に初めて来た時、耳がすごく大きいので『ウサギウマ』とも呼ばれていたそう。ウマのことをもっと知っていただきたい」

なお、園では受験シーズン恒例の合格祈願お守りをプレゼントしています。お守りには、ライオンやホワイトタイガーの肉球のプリントが。

（平川動物公園・落合祐子さん）「ネコ科の動物の足の裏の肉球が、滑り止めの役割をする。（お守りで）いつも通りの力を出して試験に挑んでいただければ」

お守りは3月20日まで無料で配布しています。

