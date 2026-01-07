女優の天海祐希が７日、都内で主演映画「緊急取調室 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ」（常廣丈太監督）舞台あいさつに共演の田中哲司らと出席した。

天海が緊急事案対応取調班（通称・キントリ）の取調官を演じるテレ朝系ドラマの集大成となる劇場版。

今月６日までの公開１２日間で興行収入は７億５０００万円を突破する好発進となった。天海は、鑑賞後の観客から大きな拍手を送られ「わあ〜うれしい！」と笑顔。共演のでんでんも「大ヒット、（観客動員数）５５万人だって！ひゃっほーだぜ！」と喜びを爆発させた。

この日は、おなじみの“キントリメンバー”が集まる最後のイベントとなり、座長の天海へ感謝を伝えることに。鈴木浩介は「１２年間お世話になりました。いつも『（鈴木と速水もこみちのコンビ）“もつなべ”いいよ』と褒めてくれたことがエンジンになっていました。最後のドラマシリーズの撮影で天海さんと目が合ったらセリフがぶっ飛びました。１２年ご一緒しても眼力に慣れませんでした！」とちゃめっ気たっぷりに語った。

でんでんは「天海さんは、ものすごくいい人。一緒に仕事ができたことを誇りに思っています。これからもよろしくお願いします」と頭を下げた。田中は「僕が一番好きなシーンは、（天海演じる）真壁さんと２人で街を歩くシーン。本当に大好きで、テレビドラマのファイナルの時に、また歩かせてもらえてすごくうれしかったです」と喜び、労いの花束を渡した。

天海は、共演陣の言葉ひとつひとつに会釈しながら「お芝居する上でこんなに頼りになる方々はいない。皆さんのおかげでここにいることができます」と声を震わせながら一礼し、「１２年間、皆さんにみていただけて本当に幸せ」と感謝を伝えた。