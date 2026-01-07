Ｊ１清水エスパルスは７日、静岡市内で新体制発表を行った。会見には新加入１１選手のうち９選手が出席。今季の新加入は移籍選手５人、大学生３人、内部昇格を含む高校生３人で構成されている。新加入選手のコメントは以下の通り。カッコ内は年齢と出身。

ＤＦ本多勇喜（３５、名古屋Ｕ１８―阪南大―名古屋―京都―神戸）「対人やヘディング、キックが持ち味です。清水には新しいチャレンジのために加入しました。新しいチームでタイトルを取るために貢献したいです」

ＧＫ石川慧（３３、新潟明訓高―仙台―ソニー仙台―秋田―仙台―栃木―鳥栖―Ｇ大阪―甲府）「ゴールキーパーグループでは最年長になります。グループが一致団結できるよう頑張ります」

ＭＦ井上健太（２７、立正大淞南高―福岡大―大分―横浜Ｍ）「清水にきて、タイトルを何回も取っている監督と一緒に仕事をしたかった。プロキャリアでは決勝で負けることが多かったので、タイトルを獲りたいと思っています」

ＦＷ呉世勲（２６、蔚山現代―忠南牙山―尚州尚武―金泉尚武―蔚山現代―清水―町田）「清水で１０得点を目指しますが、チームの勝利が最優先です。チームメイトと勝利の喜びを分かち合えるシーズンにしたいです」

ＭＦ大畑凜生（２２、矢板中央高―法大）「ルーキーらしくギラついて頑張り、インパクトを残していきたいです」

ＤＦ日高華杜（２２、大津高―法大）「エスパルスの勝利に貢献できるように頑張ります」

ＭＦ鈴木奎吾（２２、清水Ｕ１８―流通経大）「強いエスパルスを取り戻すために、自分の力をエスパルスのために注ぎ込みます」

ＭＦ針生涼太（１７、清水Ｕ１８）「チーム最年少として、先輩方から多くを学びたいです。まずは公式戦デビューを目標に、練習に励みます」

ＤＦ厳柱映（オム・ジュヨン、１８、慶北自然科学高）「しっかり経験を積み、チームの助けになる役割を果たしたいです」

韓国代表ＤＦ朴朴乗莘（パク・スンウク、２８）は来日前のため不参加、ユースから昇格したＭＦ土居佑至（１８）は体調不良のため欠席した。