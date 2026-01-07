中部電力の原発再稼働をめぐる不正問題。7日、東京で開かれた原子力規制委員会の会議では…。



原子力規制委員会の山中伸介委員長：

「安全に直接関わる審査データの捏造案件である。明らかに不正行為であると、私も考えます」



原子力規制委員会の山岡耕春委員：

「捏造または改ざんにあたるものかなと私は考えていて、事は重大であり誠に遺憾である」



ここまで厳しい意見が飛び交った理由。





中部電力の林欣吾社長（1月5日）：「当社原子力事業に対する信頼を失墜させ、同事業の根幹を揺るがしかねない事案であると、極めて深刻に受け止めております」中部電力が再稼働を目指す、静岡県の浜岡原発3・4号機では、国の原子力規制委員会の審査がこれまで続けられてきました。しかし中部電力は、耐震設計に必要な原発周辺で想定される最大規模の地震の揺れについて、データを不正に操作し、意図的にその揺れを小さく見せていた疑いが発覚しました。これらの不正は社内でも問題視する声が挙がっていたといいますが、止まることはありませんでした。中部電力の林欣吾社長：「原子力部門の解体的な再構築を視野に入れて、覚悟を持って取り組んでいきたい」中部電力内でこの問題が発覚して以降、先月下旬には既に国の審査はストップしていましたが、7日の原子力規制委員会の会議終了後、山中委員長が会見で明かしたのは…。Q.いま決まっている取り扱いは？原子力規制委員会の山中伸介委員長：「全く白紙になろうかと考えています。申請書そのものの信頼性、あるいはこれまでの審査そのものの信頼性が問われておりますので、審査そのものを全て見直す必要があるかと考えております」浜岡原発の再稼働に向けたこれまでの審査は白紙となる見通しに。これにより、審査はやり直しとなる可能性が高くなりました。さらに、原子力規制委員会として独自に調査を進める方針も明らかにしました。原子力規制委員会の山中伸介委員長：「安全確保を行うのが事業者の責任であると、それを裏切るような行為であると考えているところで、原子力安全を破壊するものであると考えています。保安規定上の品質管理や安全確保といった問題、これを調査・検査することはそれなりの時間がかかりますし、対応には一定程度の時間を要するかなと考えています」今回の不正問題で、原発再稼働が遠のいた中部電力は7日午後、コメントを発表。「原子力事業者としての適格性をも疑われるものであり、今後、原子力規制委員会のご指示、ご指導に真摯に対応してまいります」としています。