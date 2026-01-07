中部電力浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）の「基準地震動」の算定に関わるデータを、中部電が意図的に操作していた問題で、原子力規制委員会の山中伸介委員長は７日の定例記者会見で、同原発の再稼働に必要な安全審査を白紙に戻す考えを表明した。

今後、中部電本店（名古屋市）への立ち入り検査も行う方針だ。

規制委は７日に定例会合を開き、事務局の原子力規制庁が、中部電が耐震設計の目安となる最大の揺れを示す基準地震動を決める際、都合のよいデータを抜き出すなどの不正を行っていたことを報告した。

規制庁によると、発覚のきっかけは昨年２月の「公益通報制度」による外部からの情報提供だった。規制庁は情報提供者への聞き取りのほか、中部電側との複数回の面談を通じて事実関係を確認。中部電側も内部調査を進め、同年１２月には、規制庁に不正行為を認める説明を行ったという。

審査は昨年１２月から停止中だが、会合では停止措置を当面継続する方針を確認した。規制委は１４日の次回会合で詳細な対応策を決める予定で、山中委員長は「これまでの審査そのものの信頼性が問われている。審査をやり直す必要がある」と話した。