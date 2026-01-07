渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（53）、畑山隆則氏（50）のボクシング元世界王者が、YouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。昨年12月27日の防衛戦で勝利したIBF世界フライ級王者・矢吹正道（33＝緑）の強さを称えた。

挑戦者フェリックス・アルバラード（ニカラグア）を12回TKOで下した。畑山氏は「ヤバい！あいつ強すぎる」と声を上げた。

現地で解説を務めた畑山氏は「矢吹の凄いところは後半にギアを上げられるところ。12ラウンドで倒しちゃうんだから」と最終ラウンドでパンチをまとめられるスタミナを称えた。

これで23戦19勝（18KO）4敗。軽量級にして異例の高いKO率を誇る。

4敗した相手も中谷潤人、ユーリ阿久井政悟、ダニエル・マデリョン（キューバ）、寺地拳四朗と世界王者クラスだけ。

しかも拳四朗とは1勝1敗の五分だ。

拳四朗に勝ったときは100回やって1回勝てるかどうかと話していた畑山氏だが、評価は爆上がり。

竹原氏に「今やったら（拳四朗と）どっちが勝つ？」と聞かれ、畑山氏は「今は階級が違うけど、矢吹の方を評価する」と答えた。

渡嘉敷氏も「前はガンガン前にいくだけだったけど引くのも覚えた」と同意した。

畑山氏は「中距離ではジャブをバンバン出すけど、接近戦になると手をあまり出さないで貯めて打つ。だから強いパンチが出る。空手の影響もあると思う」と認めた。

階級を上げて拳四朗とのラバーマッチの実現も興味深いが、その前にWBO世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（米国）との統一戦なら大注目の一戦となる。

畑山氏は「フライ級は矢吹を中心に回っていく気がする」と、今後の展開を楽しみしていた。