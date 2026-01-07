栃木県の高校内での暴力行為の動画が、SNS上で拡散されている問題をめぐり、7日、県の教育委員会が会見を開き謝罪しました。

この問題は栃木県内の県立高校で男子生徒が別の生徒に対し、殴る蹴るなど暴行を加える動画が、SNS上で拡散されているものです。

6日、栃木県の福田知事が会見で「絶句した」と語り、情報収集を指示したことを受け、県の教育委員会は7日午後、会見を開き被害生徒などに謝罪しました。

「安全安心であるべき学校でこのような事態が起きたことについては県教育委員会としても大変重く受け止めております」

教育委員会は、暴力行為があったのは先月19日午後3時半前後、男子トイレ内で清掃が終わったころとみられると明らかにし、事実関係の聞き取りを行うと共に警察が暴行事件として捜査中であり協力していくと話しました。またSNS上で加害生徒を特定するなどの行為が行われていることについて、「個人情報の重大な侵害」ととらえているとし、二次被害が起きないよう強く要望しました。

一方、県立高校は日本テレビの取材に対し、「本校の生徒で間違いない」と事実関係を認め、暴力行為については被害生徒からの申し出はなく学校側もSNSでの拡散を通じて知ったとし、「身体的な苦痛が伴うもので、いじめの疑いや暴力事件の疑いがある」との認識を示しました。

8日は始業式が予定され、学校は緊急の全校アンケートを実施し、生徒たちのケアと実態把握を急ぐ方針です。