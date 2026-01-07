【逆走車】ドラレコがとらえた危険な運転 バイパスで80代男性が運転の車が逆走 あわや正面衝突の危険な瞬間 《新潟》
こちらはドライブレコーダーがとらえた映像。6日夜、新潟西バイパスで車が逆走していると通報がありました。あわや正面衝突…運転していたのは80代の男性でしたが、警察が降り口に誘導し、事故はなかったということです。
6日午後9時ごろ、新潟市西区を走る新潟西バイパスで撮影されたドライブレコーダーの映像です。夜でも車通りが多い幹線道路。カーブを抜け、直線になったところで前を走る車が急ブレーキを踏み、車線を変更します。
〈撮影した人〉
「もう本当に直前ですね。前の車がよけてなんだろうと思った時には前にいました」
映像を提供してくれたのは帰宅途中だった男性。通勤のため、毎日のようにこの道を通っているといいます。
〈撮影した人〉
「本当にいるんだなと。びっくりしました」
撮影されたのは新潟西バイパスの黒埼インターから小新インターに向かう車線です。
（リポート）
「現場付近はカーブが続くほか、一部暗くなっている所もあります。見通しがよいとは言えない場所です」
警察によりますと、6日午後8時45分ごろ、車が逆走していると通報がありました。その後、警察が逆走車を発見。運転していたのは80代の男性で、警察の誘導によりUターンして降り口に向かいました。逆走による事故はありませんでした。
〈撮影した人〉
「絶対事故になるよなって思いましたね。今回はよかったですけど」
逆走は重大な事故につながる可能性があるとして警察は、標識などをしっかり確認してほしいと呼びかけています。