こちらはドライブレコーダーがとらえた映像。6日夜、新潟西バイパスで車が逆走していると通報がありました。あわや正面衝突…運転していたのは80代の男性でしたが、警察が降り口に誘導し、事故はなかったということです。



6日午後9時ごろ、新潟市西区を走る新潟西バイパスで撮影されたドライブレコーダーの映像です。夜でも車通りが多い幹線道路。カーブを抜け、直線になったところで前を走る車が急ブレーキを踏み、車線を変更します。





目の前に現れたのは、1台の車。逆走車です。あわや正面衝突というところでなんとか回避しました。〈撮影した人〉「もう本当に直前ですね。前の車がよけてなんだろうと思った時には前にいました」映像を提供してくれたのは帰宅途中だった男性。通勤のため、毎日のようにこの道を通っているといいます。〈撮影した人〉「本当にいるんだなと。びっくりしました」撮影されたのは新潟西バイパスの黒埼インターから小新インターに向かう車線です。（リポート）「現場付近はカーブが続くほか、一部暗くなっている所もあります。見通しがよいとは言えない場所です」警察によりますと、6日午後8時45分ごろ、車が逆走していると通報がありました。その後、警察が逆走車を発見。運転していたのは80代の男性で、警察の誘導によりUターンして降り口に向かいました。逆走による事故はありませんでした。〈撮影した人〉「絶対事故になるよなって思いましたね。今回はよかったですけど」逆走は重大な事故につながる可能性があるとして警察は、標識などをしっかり確認してほしいと呼びかけています。